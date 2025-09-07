Επιστροφή Ελλήνων με… φορολογικά κίνητρα – Χιλιάδες αιτήσεις για μεταφορά φορολογικής κατοικίας

Οι ρυθμίσεις του 2020 για την προσέλκυση εργαζομένων από το εξωτερικό φαίνεται πως αποδίδουν καρπούς. Χιλιάδες πολίτες – κυρίως Έλληνες της διασποράς – επιλέγουν να φέρουν ξανά τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας, αξιοποιώντας το ευνοϊκό καθεστώς που τους χαρίζει γενναία φορολογικά οφέλη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών , έχουν ήδη κατατεθεί πάνω από 8.000 αιτήσεις, εκ των οποίων περίπου 5.000 εγκρίθηκαν, ενώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025 υποβλήθηκαν 750 νέες αιτήσεις.

Η απάντηση της ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα

Η κυβέρνηση και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ ετοιμάζουν ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα «ξεμπλοκάρει» τη χρονοβόρα διαδικασία της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας. Όπως τονίζουν στελέχη της Αρχής, η απόκτηση ΑΦΜ και η ολοκλήρωση της εγγραφής θα γίνονται σε λίγες ημέρες αντί για μήνες.

Η νέα πλατφόρμα θα διασυνδέεται με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», ώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία να αντλούνται αυτόματα. Παράλληλα, θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση των δικαιούχων, διασφαλίζοντας ότι συνεχίζουν να εργάζονται στην Ελλάδα.

Τα φορολογικά «μπόνους»

Το ειδικό καθεστώς προβλέπει κίνητρα που κάνουν την επιστροφή πιο δελεαστική:

50% απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για 7 χρόνια

Εξαίρεση από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης αυτοκινήτου

Δυνατότητα ένταξης τόσο για μισθωτούς όσο και για αυτοαπασχολούμενους

Ποιοι κάνουν αίτηση

Η πλειονότητα όσων υποβάλλουν αίτηση είναι Έλληνες που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Σήμερα επιστρέφουν για να αναλάβουν νέες θέσεις εργασίας, έχοντας το φορολογικό «χαλί» στρωμένο.



Ωστόσο, 1.379 αιτήσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, κυρίως λόγω ελλιπών δικαιολογητικών. Με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι καθυστερήσεις αναμένεται να περιοριστούν αισθητά, κάνοντας τη διαδικασία πιο απλή και πιο γρήγορη.