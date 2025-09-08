Αυτοί είναι οι 12.720 οικισμοί που καταργείται ο ΕΝΦΙΑ μέχρι το 2027 - Ολόκληρη η λίστα

Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τους οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, εξειδικεύοντας τα μέτρα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός, το μέτρο αναμένεται να ωφελήσει περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες μέχρι το 2027 και αφορά 12.720 οικισμούς -από συνολικά 13.585- σε ολόκληρη την επικράτεια, ηπειρωτική και νησιωτική.

Στον αναλυτικό πίνακα των επιλέξιμων οικισμών μπορείτε να δείτε και τους 12.720 οικισμούς, τους οποίους φορά το εν λόγω μέτρο.

Αναλυτικά:

Από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 50% για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων.

Από το 2027 οι ιδιοκτήτες θα απαλλαγούν πλήρως από τον φόρο, υπό την προϋπόθεση ότι η κατοικία αποτελεί κύρια και ανήκει σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.

Εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής (εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), καθώς και οι κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η ετήσια δημοσιονομική επιβάρυνση της πλήρους απαλλαγής θα ανέλθει σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις εν λόγω περιοχές της επικράτειας. Αφορά 12.720 οικισμούς (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας τόσο στην ηπειρωτική, όσο και νησιωτική Ελλάδα και το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.