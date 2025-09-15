Χιλιάδες ιδιοκτήτες εκτός μείωσης ΕΝΦΙΑ – Οι δύο «κόφτες» που φρενάρουν την ελάφρυνση

Δεν θα δουν ούτε τη μείωση 50% του ΕΝΦΙΑ το 2026, ούτε την οριστική κατάργησή του από το 2027, εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων με πρώτη κατοικία σε χωριά και οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Οι δύο «κόφτες»

Σύμφωνα με το μέτρο που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, εφαρμόζονται δύο περιορισμοί:

Κόφτης Αττικής: Εξαιρούνται όλοι οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Αγκίστρι, Αίγινα, Κύθηρα, Πόρος, Σαλαμίνα, Σπέτσες, Τροιζήνα-Μέθανα, Ύδρα).

Κόφτης αξίας: Αν η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας ξεπερνά τις 400.000 ευρώ, δεν προβλέπεται καμία ελάφρυνση, ακόμη κι αν βρίσκεται σε χωριό κάτω των 1.500 κατοίκων.

Ποιοι μένουν εκτός

Ο στόχος είναι να μην απαλλαγούν ιδιοκτήτες πολυτελών κατοικιών σε τουριστικές περιοχές, όπως ο Πλατύς Γιαλός στη Μύκονο (317 κάτοικοι) ή η Οία στη Σαντορίνη (477 κάτοικοι). Όμως η «μπάλα παίρνει» και χιλιάδες νοικοκυριά σε Ανατολική και Δυτική Αττική, όπου οι κατοικίες μπορεί να είναι πολύ κάτω από το όριο των 400.000 ευρώ και σε καμία περίπτωση πολυτελείς.

Οι ωφελημένοι

Από το μέτρο, που έχει δημοσιονομικό κόστος 75 εκατ. ευρώ (σε σύνολο 2,3 δισ. εισπράξεων από τον ΕΝΦΙΑ), κερδισμένοι είναι περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας σε μικρά χωριά και κωμοπόλεις της επαρχίας. Εξαιρούνται εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα.

Ο στόχος της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει την Περιφέρεια και να βάλει «φρένο» στην αστυφιλία, ενισχύοντας τους μόνιμους κατοίκους μικρών οικισμών.