Πηγές ΥΠΟΙΚ: Προαιρετική η ευρωπαϊκή οδηγία για το ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει καμία σκιά παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφορικά με το ζήτημα του ΦΠΑ.

Όπως ξεκαθαρίζουν, η σχετική κοινοτική οδηγία για τον ΦΠΑ δεν επιβάλλει δεσμεύσεις, αλλά αφήνει προαιρετικές επιλογές στα κράτη-μέλη για το πού θα εφαρμόζουν μειωμένους ή υψηλούς συντελεστές. Οι υποχρεωτικές ρυθμίσεις, προσθέτουν, έχουν ήδη ενσωματωθεί στον Τελωνειακό Κώδικα από τον περασμένο Ιούλιο.



Η απάντηση αυτή από πηγές του ΥΠΟΙΚ ήρθε μετά από ερώτηση δημοσιογράφου στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σχετικά με τη μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με την ευρωπαϊκή οδηγία για μειώσεις ή μηδενισμό ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, αλλά και την αύξηση του ορίου απαλλαγής για μικρές επιχειρήσεις.

Η φορολογική πολιτική είναι εθνική αρμοδιότητα

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η φορολογική πολιτική είναι εθνική αρμοδιότητα, ακόμη και εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, και ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει καμία προειδοποίηση ή διαδικασία παραπομπής από την Κομισιόν.



Μάλιστα, τονίζουν πως η Ελλάδα εφαρμόζει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε περισσότερες κατηγορίες από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.