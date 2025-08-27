Ακίνητα: Παρατείνεται ως το 2026 η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα – Ανάσα για αγοραστές και κατασκευαστές

Η αγορά ακινήτων συνεχίζει να παίρνει «οξυγόνο», καθώς το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει παράταση της αναστολής ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα και για το 2026. Την επίσημη εξαγγελία αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Τι σημαίνει στην πράξη

Με την απόφαση αυτή, οι συναλλαγές για νεόδμητα θα εξακολουθήσουν να φορολογούνται μόνο με τον φόρο μεταβίβασης 3%, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026. Υπάρχει μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο η «παγωμένη» επιβολή ΦΠΑ να παραταθεί και το 2027.

Παράλληλα, ο φόρος υπεραξίας ακινήτων (15%), που επιβάλλεται στα κέρδη από πώληση, παραμένει σε αναστολή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το όφελος για τον αγοραστή

Το «πάγωμα» του ΦΠΑ μεταφράζεται σε σημαντική εξοικονόμηση για όποιον αγοράσει νεόδμητο ακίνητο. Για παράδειγμα, σε ένα διαμέρισμα αξίας 250.000 ευρώ:

Ο ΦΠΑ 24% θα ανερχόταν σε 60.000 ευρώ

Ο φόρος μεταβίβασης 3% διαμορφώνεται μόλις στα 7.500 ευρώ

Η διαφορά φτάνει τις 52.500 ευρώ – ποσό που μπορεί να κρίνει αν μια αγορά θα προχωρήσει ή θα «παγώσει».

Ποια ακίνητα αφορά

Η αναστολή ισχύει για όλα τα ακίνητα που παραδόθηκαν από τις 12 Δεκεμβρίου 2019 και μετά, σύμφωνα με την απόφαση Α.1156/2024. Μάλιστα, ακόμη και όσοι είχαν υπαχθεί στο καθεστώς ΦΠΑ μπορούν να αλλάξουν και να ενταχθούν στον φόρο μεταβίβασης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε επιστροφή χρημάτων σε αγοραστές που είχαν ήδη πληρώσει τον ΦΠΑ 24%.

Ο φόρος μεταβίβασης

Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) 3% παραμένει η βασική επιβάρυνση για τον αγοραστή σε κάθε αγορά κατοικίας όπου δεν ισχύει ΦΠΑ, δηλαδή σε όλες τις παλιές κατοικίες αλλά και στα νεόδμητα που καλύπτονται από την αναστολή. Ο φόρος υπολογίζεται στην αντικειμενική αξία (ή στη δηλωθείσα, αν είναι υψηλότερη) και καταβάλλεται εφάπαξ πριν την υπογραφή του συμβολαίου.