«Σπίτι μου 3»: Νέο στεγαστικό πρόγραμμα – Ποιοι κερδίζουν, τι αλλάζει σε σχέση με το «Σπίτι μου 2»

Η κυβέρνηση περνάει στην επόμενη φάση της στεγαστικής της πολιτικής με το «Σπίτι μου 3», ένα σχέδιο ύψους 1 δισ. ευρώ που στοχεύει να στηρίξει 10.000 νοικοκυριά μέσω επιδοτούμενων δανείων. Το πρόγραμμα αναμένεται να τρέξει από τα μέσα του 2026 και υπόσχεται ευρύτερη πρόσβαση σε πρώτη κατοικία για νέους, ζευγάρια και οικογένειες.

Τα νέα δεδομένα

Χαλάρωση εισοδηματικών ορίων: Το πλαφόν ανεβαίνει από τις 16.000 στις 20.000 – 22.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο σε περισσότερους μισθωτούς μεσαίων εισοδημάτων.

Αύξηση ηλικιακού ορίου: Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν πλέον και άτομα έως 44 – 45 ετών, αντί για το «κόφτη» των 39.

Αξία κατοικίας: Το ανώτατο όριο ανεβαίνει από τις 150.000 στις 180.000 – 200.000 ευρώ, προσαρμοσμένο στις σημερινές τιμές αγοράς.

Παράδειγμα

Στο «Σπίτι μου 2» ένας 40χρονος υπάλληλος με εισόδημα 19.000 ευρώ και ενδιαφέρον για κατοικία 175.000 ευρώ έμενε εκτός.

Στο «Σπίτι μου 3» μπορεί πλέον να κάνει αίτηση, καθώς και η ηλικία, και το εισόδημα, και η αξία του ακινήτου «χωράνε» στα νέα όρια.

Οι μεγάλες διαφορές με το «Σπίτι μου 2»

Περισσότερη ευελιξία: χαλαρώνουν τα κριτήρια σε ηλικία, εισόδημα και αξία ακινήτου.

Στήριξη νέων νοικοκυριών: προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν άλλη ιδιοκτησία.

Μεγαλύτερη συμμετοχή τραπεζών: το 50% του δανείου θα καλύπτεται από τράπεζες.

Επιδοτούμενα ή άτοκα επιτόκια: ειδικά για ευάλωτες ομάδες.

Πότε ξεκινά – Ποιοι θα ωφεληθούν

Η επίσημη παρουσίαση τοποθετείται το φθινόπωρο, με εφαρμογή μέσα στο 2026.

Ωφελημένοι θα είναι:

Νέοι που δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος ενοικίου ή αγοράς.

Οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Όσοι αποκλείστηκαν από το «Σπίτι μου 2» λόγω αυστηρών κριτηρίων.

Γιατί έχει σημασία

Οι τιμές ακινήτων έχουν εκτοξευθεί πάνω από 40% την τελευταία πενταετία, ενώ τα ενοίκια «καίνε» οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το «Σπίτι μου 3» έρχεται να λειτουργήσει ως «γέφυρα» προς την ιδιοκατοίκηση, δίνοντας ανάσα με χαμηλότοκα δάνεια και πιο ρεαλιστικούς όρους.