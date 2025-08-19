Στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ: Σχέδιο «ανάσα» για τη μεσαία τάξη με νέο φορολογικό συντελεστή στα ενοίκια

Η κυβέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και «κλειδώνει» το πακέτο των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης . Στο επίκεντρο βρίσκονται οι φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, με βασική παρέμβαση τη μείωση της φορολογικής πίεσης στα εισοδήματα από ενοίκια.

Ο νέος ενδιάμεσος συντελεστής

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, από το 2026 θα καθιερωθεί ένας νέος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια που κυμαίνονται από 12.000 έως 35.000 ευρώ. Έτσι, η κλίμακα θα διαμορφωθεί σε 15%, 25%, 35% και 45%. Στόχος είναι μια πιο δίκαιη κατανομή των βαρών αλλά και η ενίσχυση των κινήτρων για δήλωση πραγματικών εισοδημάτων.

Σήμερα, τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται ως εξής:

15% έως 12.000 ευρώ

35% από 12.001 έως 35.000 ευρώ

45% από 35.001 ευρώ και πάνω

Η μεγάλη «ψαλίδα» στο δεύτερο κλιμάκιο θεωρείται από το οικονομικό επιτελείο βασικός λόγος φοροδιαφυγής και αποχής ακινήτων από την αγορά.

Πόσα κερδίζει ένας ιδιοκτήτης

Με το νέο σενάριο, ένας φορολογούμενος που δηλώνει 15.000 ευρώ τον χρόνο από ενοίκια θα πληρώνει 2.550 ευρώ φόρο αντί για 2.850 ευρώ σήμερα, δηλαδή 300 ευρώ λιγότερα. Όσο ανεβαίνει το δηλωμένο εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η ελάφρυνση.

Οι αριθμοί μιλούν

1,8 εκατ. φορολογούμενοι δηλώνουν ετησίως εισοδήματα από ενοίκια ύψους άνω των 8,5 δισ. ευρώ.

7 στους 10 δηλώνουν κάτω από 5.000 ευρώ.

Μόνο το 13% εμφανίζει εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ, ενώ περίπου 160.000 φορολογούμενοι δηλώνουν από 10.000 έως 20.000 ευρώ τον χρόνο.

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, ώστε οι ιδιοκτήτες να κατοχυρώνουν την έκπτωση 5% για έξοδα συντήρησης.

Το κυβερνητικό σκεπτικό

Κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι η εισαγωγή του νέου κλιμακίου θα φέρει περισσότερες δηλώσεις υψηλότερων εισοδημάτων, περιορίζοντας τη φοροδιαφυγή. Παράλληλα, προσδοκούν πως θα βγουν στην αγορά περισσότερες κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.