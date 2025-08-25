Η «ΔΕΘ των φοροελαφρύνσεων» – Το σχέδιο Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη και την οικογένεια

Προσανατολισμένο στην αποφασιστική ενίσχυση της μεσαίας τάξης και δη της μέσης ελληνικής οικογένειας επιστρατεύοντας κατά μείζονα λόγο τη δοκιμασμένη συνταγή της πρώτης 4ετίας, δηλαδή, τη μείωση της φορολογίας και τη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας μέσω και της προσέλκυσης επενδύσεων αναμένεται το οικονομικό πακέτο, που θα περιγράψει ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου.

Όπως επισημαίνει στο flash.gr υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγων, τα μέτρα, που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός «έχουν εσωτερική συνοχή και υπακούν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό αφήγημα». Μόλις χθες ο πρωθυπουργός προανήγγειλε με νόημα ότι «αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας», αναφερόμενος στην υπέρβαση κατά 1,2 δις ευρώ του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα Ιανουαρίου – Ιουλίου κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση του.

Πρόσω ολοταχώς για κατάργηση προσωπικής διαφοράς

Τα τελευταία 24ώρα ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός αρμόδιος για τη φορολογία, Θάνος Πετραλιάς, οριστικοποιούν τις στοχευμένες παρεμβάσεις και βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς εντός της τρέχουσας εβδομάδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο τελικός γύρος των συσκέψεων ανάμεσα στον πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και το οικονομικό επιτελείο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr ο πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενός από τα λίγα πλέον κατάλοιπα της μνημονιακής περιόδου, ενώ σημαντικές μείωσης δρομολογούνται τόσο στη φορολογία για τα μεσαία εισοδήματα έως 50.000 ευρώ ή σύμφωνα με άλλο σενάριο έως 60.000 ευρώ όσο και στο φόρο επιχειρήσεων.

Στήριξη στις οικογένειες με παιδιά

Επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρέμβαση της στην αρνητική εδώ πολλά χρόνια τροπή του Δημογραφικού στη χώρα μας, στην κυβέρνηση έχουν αποφασίσει πως οι κυρίως ευνοημένοι από τα δρομολογούμενα κυβερνητικά μέτρα θα είναι οι οικογένειες με παιδιά. Όπως το θέτει αρμόδια κυβερνητική πηγή στο flash.gr, όσο περισσότερα τα παιδιά τόσο λιγότερος ο φόρος για μία οικογένεια με στόχο να είναι πολύ μικρή ή ακόμη και μηδαμινή η φορολογική επιβάρυνση για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Συγκεκριμένα και αναφορικά με τη φορολογία εισοδήματος εξετάζονται δύο σενάρια: είτε η προσθήκη ενός νέου συντελεστή, είτε η κλιμακωτή μείωση των υφιστάμενων, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, όπως ειπώθηκε και πιο πάνω. «Σε μία περίοδο, που υπάρχει μεγάλο κόστος ζωής μία κυβέρνηση οφείλει να λάβει μόνιμα μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό συνεπάγεται μειώσεις φόρων, αλλά και ενίσχυση υπέρ μονογονεικών οικογενειών, οικογενειών με ένα και δύο παιδιά τριτέκνων και πολυτέκνων» είχε δηλώσει προ ημερών μέσω του ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Παρεμβάσεις σε μισθούς και κατοικία

Πέραν αυτών δρομολογείται αναπροσαρμογή στο μισθολόγιο των ενστόλων, αυξήσεις στους μισθούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μείωση του φόρου στα ενοίκια, αλλά και κίνητρα, προκειμένου να μπουν στην αγορά όσο το δυνατόν περισσότερα άδεια σπίτια.

Εξετάζονται μειώσεις και στην έμμεση φορολογία

Επιπλέον και παρά το γεγονός πως οι κυβερνητικές παρεμβάσεις αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τους άμεσους φόρους, στο τραπέζι των κλειστών συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πέσει ιδέες και για στοχευμένη μείωση της έμμεσης φορολογίας και συγκεκριμένα σε εθνικά και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές όπως είναι η ορεινή και νησιωτική επικράτεια, όπως το θέτει στον flash.gr, πρόσωπο, που είναι σε θέση να γνωρίζει το περιεχόμενο των κλειστών συσκέψεων στην πρωθυπουργική έδρα.

Σενάριο για «δεύτερη ΔΕΘ» το 2026

Επιπλέον και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και μία έως δύο εκπλήξεις, που φαίνεται πως αφορούν μειώσεις συγκεκριμένων άμεσων φόρων. Όπως έχει ξαναγράψει το flash.gr, η δημοσιονομική εμβέλεια του πακέτου της ΔΕΘ θα ανέλθει στο 1,5 δις ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω. Ωστόσο, στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν βάσει της καλής πορείας των εσόδων ότι είναι πιθανή μία «δεύτερη ΔΕΘ» κατά τον Απρίλιο του 2026, όταν και μπορούν να ανακοινωθούν θετικά οικονομικά μέτρα, ύψους ακόμη και 1ενός δις ευρώ.

Στο τραπέζι αλλαγές στον εκλογικό νόμο

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι φωνές εντός της κυβέρνησης αλλά και της Κοινοβουλευτικής Ομάδος που επιθυμούν αλλαγή του εκλογικού νόμου, προκειμένου να είναι πιο εφικτή η επίτευξης της αυτοδυναμίας, ιδίως, όταν το δημοσκοπικό ποσοστό της ΝΔ βρίσκεται ακόμη αρκετά μακριά από τον συγκεκριμένο πήχη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του flash.gr, αν και ο πρωθυπουργός δεν δείχνει για την ώρα τουλάχιστον να έχει μεταπεισθεί, ακούει τις εισηγήσεις, συνεργατών του είτε για την αύξηση το ορίου εισόδου στη Βουλή από το 3 στο 5%, είτε την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του bonus του πρώτου κόμματος. Άλλωστε, το ζήτημα του εκλογικού νόμου θα απαντηθεί εκτός απρόοπτου κατά τη συνέντευξη τύπου την Κυριακή στις 7 Σεπτεμβρίου.

Οργανωτική προετοιμασία της ΝΔ για τη ΔΕΘ

Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται, εξάλλου και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας , καθώς στην Πειραιώς οι συσκέψεις είναι πλέον καθημερινές με στόχο την ολοκλήρωση της οργανωτικής προετοιμασίας του κυβερνώντος κόμματος εν όψει των δύο επισκέψεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, στις 28 Αυγούστου η πρώτη και κατόπιν το τριήμερο των εγκαινίων της ΔΕΘ.

Πέραν της παρέμβασης του, η οποία θα επικεντρωθεί στα μεγάλα έργα υποδομής, που εξελίσσονται στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης ενώ θα δει και τους βουλευτές του Νομού Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας και ο Γενικός Διευθυντής, Γιάννης Σμυρλής μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο Τρίτη, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στη Διοικούσα, ενώ την επόμενη, την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους γαλάζιους Δημάρχους της Κεντρικής, Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας υπό τον Αντιπρόεδρο, Κωστή Χατζηδάκη και με τη συμμετοχή του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου . Επιπλέον από τη μεθεπόμενη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και για 4 ημέρες έως την Πέμπτη μικτά κλιμάκια αποτελούμενα από Υπουργούς, βουλευτές και πολιτευτές αναμένεται να επισκεφθούν όλους τους νομούς της Μακεδονίας.