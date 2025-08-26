ΔΕΘ 2025: Η πολιτική αντεπίθεση Μητσοτάκη με όπλο τη μεσαία τάξη

Ως σημαντικό ορόσημο πολιτικής αντεπίθεσης αντιμετωπίζουν άπαντες στην κυβέρνηση την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο (6-7/9). Ευρισκόμενο συνεχώς σε θέση άμυνας τους τελευταίους μήνες, το Μέγαρο Μαξίμου θα επιχειρήσει την πολιτική του αντεπίθεση με κύριο όπλο τον δίκαιο διαμοιρασμό σε ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας του μερίσματος ανάπτυξης, που προκύπτει από τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σε πολιτικό επίπεδο, στόχος του πρωθυπουργού είναι να καταδείξει πως πολιτική σταθερότητα μπορεί να εγγυηθεί μόνον η Νέα Δημοκρατία και σε καμία περίπτωση η πολυκερματισμένη αντιπολίτευση, με στόχο να επανέλθει σύντομα το κυβερνών κόμμα, δημοσκοπικά τουλάχιστον σε πρώτη φάση και πάλι σε τροχιά αυτοδυναμίας.

Η ΔΕΘ της μεσαίας τάξης

Και χθες τόσο ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσαν σε δημόσιες τοποθετήσεις τους ότι το εφετινό οικονομικό πακέτο θα είναι στην κατεύθυνση της μείωσης των άμεσων φόρων με κύριο στόχο την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνταξιούχων. Ο Κωστής Χατζηδάκης επέμεινε ότι η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί αμέσως στη τσέπη των πολιτών, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε πως η δημοσιονομική εμβέλεια του υπό διαμόρφωση οικονομικού πακέτου θα είναι της τάξεως του 1,5 δις ευρώ, καταρρίπτοντας παράλληλα τις εκτός τόπου και χρόνου, όπως χαρακτηρίζουν στην κυβέρνηση, αξιώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης περί επιστροφής 13ου και 14ου μισθού και 13ης και 14ης σύνταξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr οι τελικές συσκέψεις ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη , τον Κωστή Χατζηδάκη , τον Κυριάκο Πιερρακάκη τον Θάνο Πετραλιά και τον Μιχάλη Αργυρού αναμένεται να πραγματοποιηθούν το επόμενο τριήμερο μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της ερχόμενης Παρασκευής.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι «το γεγονός ότι έχουμε πλεονάσματα, μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση, μέχρι εκεί, που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί, που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες» και ξεκαθαρίζουν ότι «σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού θα επικεντρώνονται στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Με πρόβλεψη να στηριχθούν ακόμα παραπάνω οι συμπολίτες μας που είναι πολύτεκνοι ή υπερπολύτεκνοι ή όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη» εξηγώντας ότι «το δημογραφικό είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας». Όπως σας έχει ενημερώσει εδώ και εβδομάδες ο flash.gr, στο κυβερνητικό επιτελείο φαίνεται πως έχουν «κλειδώσει» σημαντικές μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, παρεμβάσεις με στόχο την ελάφρυνση του κόστους στο στεγαστικό, ενώ αναζητούνται και μία έως δύο εκπλήξεις, που πιθανότατα θα αφορούν σε μειώσεις φόρων.

Συσπείρωση της βάσης και σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση

Ταυτόχρονα, πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου επείγεται να συσπειρώσει όσο το δυνατόν συντομότερα τη γαλάζια κομματική βάση, καθώς η κυβέρνηση βαδίζει πλέον στο δεύτερο μισό της κυβερνητικής της θητείας. Δεχόμενη αμφίπλευρη πίεση και από το κέντρο και από τα δεξιά, δεν ήταν διόλου τυχαία η επιλογή της κυβέρνησης να εξαπολύσει μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου δριμεία επίθεση τόσο κατά του ΠΑΣΟΚ, όσο και κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ενώ φρόντισε να «ξυπνήσει» και τα αντανακλαστικά της παραδοσιακής Δεξιάς μιλώντας για τα εκατομμύρια των νεκρών κατά τη σταλινική περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ μιλώντας για «πολιτικούς απατεώνες», αλλά και για «πολιτική ασχετοσύνη» σχετικά με ανακοινώσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την αύξηση του ΑΕΠ και τη σωρευτική επίπτωση του πληθωρισμού. Δηκτικότερος εμφανίστηκε έναντι του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνοντας ότι «στους μόνους, που έχει λείψει είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες και βιαστές» επιτιθέμενος εκ νέου στον πρώην πρωθυπουργό με αφορμή και τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα τις τελευταίες ημέρες της κυβερνητικής του θητείας το καλοκαίρι του 2019. Στη μάλλον αμήχανη απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, που έσπευσε να υπερασπιστεί τον κ. Τσίπρα, που φέρεται έτοιμος να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα, κυβερνητικές πηγές αντέτειναν ότι «το να επικαλείται «τοξικότητα» και «χυδαιότητα» ο ΣΥΡΙΖΑ των συνθημάτων «τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν»…είναι το λιγότερο ύβρις».