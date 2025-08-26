Θεσσαλονίκη: Ζητούν από Μητσοτάκη νέες πτήσεις στο «Μακεδονία», φρένο στα AirBnb

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ "ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία ανοίγει τις «πύλες» της στις 6 Σεπτεμβρίου 2025 και η πόλη αρχίζει να μπαίνει σε «ρυθμούς ΔΕΘ».



Συναντήσεις και συσκέψεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες θα προετοιμάσουν την παρουσία και την ομιλία Μητσοτάκη στην Έκθεση, με τους πολίτες να αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις κυβερνητικές εξαγγελίες από το βήμα των εγκαινίων.

