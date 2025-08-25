Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση μνήμης για τα 81 χρόνια από το Μπλόκο της Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς τιμά και φέτος τη μνήμη των θυμάτων του Μπλόκου της 13ης Αυγούστου 1944, 81 χρόνια μετά από εκείνη τη μαύρη σελίδα της ιστορίας της πόλης μας.

Την Κυριακή 13 Αυγούστου 1944, οι Γερμανοί κατακτητές και οι συνεργάτες τους από το διαβόητο τάγμα του Δάγκουλα περικύκλωσαν τους συνοικισμούς της Καλαμαριάς, συνέλαβαν δεκάδες κατοίκους και εκτέλεσαν αθώους συμπολίτες μας.

