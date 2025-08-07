Θεσσαλονίκη: Καθημερινές δράσεις καθαριότητας και πλυσίματος στην Καλαμαριά (ΦΩΤΟ)

Ο Δήμος Καλαμαριάς συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις καθαριότητας, με στόχο μια πιο καθαρή, ασφαλή και όμορφη πόλη για όλους τους κατοίκους.

Όπως ανακοινώθηκε, συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, εξοπλισμένα με νέα, σύγχρονα και ισχυρά πλυστικά μηχανήματα, πραγματοποιούν συστηματικά, από τις πρώτες πρωινές ώρες, βαθύ καθαρισμό και πλύσιμο πεζοδρομίων, οδών και δημοτικών χώρων, πλατειών και παιδικών χαρών καθώς και πάρκων και άλλων κοινόχρηστων χώρων.



