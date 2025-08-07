Θεσσαλονίκη: Σε μήνυση προχωρά η 21χρονη που ξυλοκοπήθηκε από οδηγό ταξί - Η περιγραφή για όσα βίωσε

Τις στιγμές που έζησε σε μια κούρσα τρόμου, πριν από λίγες μέρες, όταν ο οδηγός ταξί την ξυλοκόπησε απαιτώντας περισσότερα χρήματα από το νόμιμο κόμιστρο, περιέγραψε μια φοιτήτρια 21 ετών, προσερχόμενη στα δικαστήρια για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά.

«Στις 21 Ιουλίου με επιβίβασε από τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής μαζί με άλλους 4 και με προορισμό τον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Κοντά στην πλατεία Αντιγονιδών και ενώ πλησιάζαμε στον προορισμό μας, απαίτησε επιπλέον 20 ευρώ απ' ό,τι έγραφε το ταξίμετρο (13,80 ευρώ) και όταν βγήκα έξω και αρνήθηκα να του τα δώσω, με έπιασε από τον λαιμό, με χτύπησε και με έριξε κάτω» είπε η Μαρία Νάντσεβα.

Η νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι εκτός από τα παραπάνω χρήματα που της ζήτησε, απαίτησε το ίδιο ποσό και από τους υπόλοιπους, τους οποίους μάλιστα επιβίβασε στο ταξί χωρίς να τη ρωτήσει και αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ήταν υπεράριθμοι.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Κώστα Γραμματικό και Γεωργία Γεωργιάδου, κατατέθηκε μήνυση για το γεγονός, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έχουν ήδη δώσει τα στοιχεία της πινακίδας του αυτοκινήτου προκειμένου να εντοπιστεί ο οδηγός.

Η περιγραφή σοκ της 21χρονης στο Tik Tok

Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η 21χρονη περιγράφει τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ. Όπως λέει «ο οδηγός με «απείλησε, με έπιασε από το λαιμό, με έριξε κάτω και με χτύπησε στο πρόσωπο».

Όλα ξεκίνησαν όταν η νεαρή επιβιβάστηκε στο ταξί από τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και «κάθισα μπροστά γιατί πίσω ήταν τέσσερα αγόρια, ο ένας μόνος του, οι τρεις παρέα. Ο ταξιτζής τους είπε να κάτσουν ο ένας πάνω στον άλλο. Βολεύτηκαν για κάποιο λόγο, το συμφώνησαν έτσι. Εγώ καθόμουν μπροστά οπότε δεν με ενοχλούσε».

Στη συνέχεια η νεαρή περιέγραψε πως ένας επιβάτης δεν είχε μετρητά και όταν ζήτησε να πληρώσει με κάρτα ο οδηγός του ζήτησε να πάρει τσιγάρα. «Το παιδί που ήταν μόνο του δεν είχε μετρητά και είπε “δεν μπορείς να πληρώσεις με κάρτα, θα μου αγοράσεις τέσσερα πακέτα τσιγάρα” και τον αφήσαμε στην Αγίου Δημητρίου» ανάφερε η 21χρονη.

«Μετά από λίγο φτάνοντας στην Αντιγονιδών, μας είπε "ετοιμάστε τα χρήματα που είναι 40 ευρώ”. Εγώ καθόμουν μπροστά, είδα το ταξίμετρο και ρώτησα όμορφα και ευγενικά “συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση, η διαδρομή δεν κοστίζει 15 ευρώ;” μου απάντησε “ναι”. “Και για ποιο λόγο να σας δώσουμε τόσα πολλά παραπάνω;” και απάντησε “τόσα είναι, τόσα πρέπει να μου δώσετε”. Και επέμενε, εγώ αρνήθηκα. Κατέβηκε από το αμάξι, ήρθε άνοιξε την πόρτα και με έβριζε και με απειλούσε να του δώσω τα λεφτά, κάτι που εγώ συνέχισα να αρνούμαι.

Σηκώθηκα όρθια, γιατί ήθελα να βγω από το ταξί επειδή φοβήθηκα. Όπως πήγα να σηκωθώ, με έπιασε από το λαιμό, με έριξε κάτω, με χτύπησε στο πρόσωπο. Κάποια στιγμή του φώναξα, άρχισα να κλαίω και τα αγόρια από πίσω βγήκανε, τον τράβηξαν και με απομάκρυναν», περιέγραψε η 21χρονη.