Αδιανόητο: Ταξιτζής στην Κρήτη πέταξε έξω μητέρα με τρία παιδιά για να πάρει κούρσα με τουρίστες

Ένα αδιανόητο περιστατικό καταγγέλλει μητέρα τριών παιδιών στο Ηράκλειο Κρήτης, αναφέροντας ότι οδηγός ταξί την κατέβασε ξαφνικά από το όχημα μαζί με τα παιδιά της, προκειμένου να πάρει κούρσα με τουρίστες.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη την Κυριακή (17/8), όταν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, η καταγγέλλουσα επιβιβάστηκε μαζί με τα τρία παιδιά της σε ταξί από πιάτσα του Ηρακλείου, έχοντας ζητήσει επιβεβαίωση προτεραιότητας από τον οδηγό.

Όταν το ταξί έφτασε κοντά στα ΚΤΕΛ στο λιμάνι, ο οδηγός, παριστάνοντας ότι το όχημα έχει πρόβλημα, αποβίβασε τη μητέρα και τα παιδιά της, μόνο όμως -όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια- για να επιβιβάσει τρεις τουρίστες με βαλίτσες που βρίσκονταν στο σημείο.

Όπως ανέφερε η γυναίκα, μιλώντας στο cretalive.gr, τον παρακάλεσε να μην τους αφήσει, καθώς στην περιοχή δεν υπήρχαν άλλα ταξί κι επιπλέον το κινητό της δεν είχε μπαταρία προκειμένου να καλέσει άλλο.

«Του είπα ότι δεν έχω μπαταρία στο κινητό, ότι είμαι μόνη με τρία μικρά παιδιά (6, 9, 12 ετών) και ότι δεν μπορώ να βρω άλλο ταξί εκείνη την ώρα», τόνισε η καταγγέλλουσα.

Η ίδια προειδοποίησε τον οδηγό και με μήνυση, με εκείνον να απαντά, όπως είπε, με... φάσκελο και βρισιά. Μάλιστα όλα αυτά συνέβησαν μπροστά στα έκπληκτα και έντρομα παιδιά της.

«Τρόμαξε τα παιδιά μου»

Η μητέρα σημείωσε την πινακίδα του οχήματος και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Όπως σημείωσε, τα παιδιά της τρομοκρατήθηκαν, με τον έναν της γιο να τρέμει και τη μικρή της κόρη να της λέει έντρομη: «Μαμά, τρόμαξα πολύ».

«Πήγα στην Τροχαία και υπέβαλα μήνυση για εξύβριση και κακή συμπεριφορά. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να μην μείνει εδώ το θέμα. Δεν γίνεται να τρομάζει έτσι τα παιδιά μου και να μη σέβεται καν τα χρήματα που θα του έδινα», επισήμανε η καταγγέλλουσα.

Ακόμα, η γυναίκα απευθύνθηκε και στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Ταξί, ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως το περιστατικό και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές και τους επαγγελματικούς φορείς του κλάδου, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες συμπεριφορές.

Πρόεδρος ταξί Ηρακλείου: Πρωτοφανές και απάνθρωπο περιστατικό

Για πρωτοφανές περιστατικό έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Γιάννης Βαρδαβάκης, τονίζοντας στο Cretalive ότι η συμπεριφορά του συγκεκριμένου οδηγού ταξί - και όχι ιδιοκτήτη - ξεπέρασε τα εσκαμμένα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του οδηγού απάνθρωπη, ενώ ανέφερε ότι ο ταξιτζής προέβη και σε μια σειρά από παραβάσεις, όπως είναι η άρνηση μίσθωσης αλλά και η επιλογή διαδρομής.

«Ο κλάδος των επαγγελματιών ταξί παλεύει καθημερινά για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση ανάμεσά μας», υπογράμμισε ο Γιάννης Βαρδαβάκης.

Σημειώνεται πως ο νόμος απαγορεύει σε οδηγό ταξί να επιβιβάσει άλλον πελάτη κατά τη διάρκεια κούρσας, καθώς και να ακυρώσει μονομερώς μία διαδρομή και να εγκαταλείψει τον επιβάτη.

Παρατεταμένη ατιμωρησία

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η υποστελέχωση που «μαστίζει» την Διεύθυνση Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης φαίνεται να έχει συνέπειες και στην τήρηση της νομιμότητας στον κλάδο των ταξί.

Παρά το ότι κατά τους τελευταίους 20 μήνες έχουν καταγραφεί περισσότερες από 38 παραβάσεις, διαφορετικής βαρύτητας -από χαμηλής έως υψηλής αξιολόγησης- αναμένοντας ακόμη τη σύγκλιση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου.

Όπως εξήγησε ο Γιάννης Βαρδαβάκης, η τελευταία σύγκλιση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης (Μηχανολογικό) πραγματοποιήθηκε το 2022.