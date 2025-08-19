«Μάτια στο σκοτάδι»: ο μύθος του λευκού βαν και ο «κακός λύκος» της …αγίας ελληνικής οικογένειας

Τόσα παράθυρα στον κόσμο, κι όμως, πολλές φορές, το σκοτάδι είναι αδιαπέραστο… Σαν να το «τρέφουν» οι παιδικές σιωπές και οι εφηβικοί εφιάλτες.

Συνήθισαν τα μάτια τους το μαύρο, όμως η ψυχή τους αδειάζει σιγά-σιγά. Πού πήγαν οι καλές νεράϊδες των παραμυθιών; Μήπως ήταν κακά παιδάκια και έκαναν ζαβολιές; Ποιος θα ακούσει την «σιωπή» τους; Ποιος θα ακούσει την προσευχή τους; Ποιος θα νιώσει τον πόνο τους;

Ποιος θα πιάσει το χέρι τους;

Ποιος θα «δει» το σκοτάδι τους για να ανάψει το φως; «Τα Μάτια στο Σκοτάδι» είναι μία έρευνα του Cretalive.gr για την κακοποίηση αλλά και την παραβατικότητα των ανηλίκων στην Κρήτη, με συνεντεύξεις-συζητήσεις των επικεφαλής των Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων. Και ήταν συζητήσεις με πικρές αλλά και λυτρωτικές αλήθειες.

Διαβάστε για την κακοποίηση αλλά και την παραβατικότητα των ανηλίκων στην Κρήτη