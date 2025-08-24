Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη δικαιοσύνη στις επιβατικές μεταφορές

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 134328/2025 έρχεται να βάλει τάξη σε ένα τοπίο όπου κυριαρχούσαν η πολυπλοκότητα και η ασάφεια. Η λειτουργία των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης Οχημάτων που παρέχονται για μίσθωση μαζί με τον οδηγό (αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ. με οδηγό), κυρίως σε τουριστικές περιοχές αλλά και σε πόλεις, είχε φορτωθεί με υπερβολικές γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Αυτές δυσκόλευαν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους ίδιους τους επιβάτες.

Παράλληλα, οι οδηγοί ταξί εξέφραζαν εδώ και χρόνια την έντονη ανησυχία τους για τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την ανεξέλεγκτη δράση εταιρειών που χρησιμοποιούν Ε.Ι.Χ. οχήματα κάποιες φορές με τρόπο που ξεπερνά τα νόμιμα όρια.

Πορεία των ταξί έξω από τη βουλή / Eurokinissi

Η νέα απόφαση επιχειρεί να δώσει απαντήσεις και στις δύο πλευρές, προχωρώντας σε ουσιαστικές αλλαγές που εξισορροπούν την αγορά.

Απλούστευση και μείωση γραφειοκρατίας

Με τις νέες ρυθμίσεις καταργούνται παράλογες υποχρεώσεις, όπως η καταγραφή αριθμών διαβατηρίων, διπλωμάτων ή ακόμα και της διάρκειας της μίσθωσης. Στη θέση τους παραμένουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία, όπως το όνομα επιβάτη και οδηγού, ο αριθμός κυκλοφορίας και το σημείο επιβίβασης. Αυτή η αλλαγή δεν μειώνει τη διαφάνεια· αντίθετα κάνει πιο σαφείς τις διαδικασίες, ώστε να μην χαθεί χρόνος ούτε για τους ελέγχους ούτε για τις μεταφορικές επιχειρήσεις.

Η δυνατότητα να μισθώνει ένα νομικό πρόσωπο (όπως ένα τουριστικό γραφείο) διευκολύνει τον κλάδο του τουρισμού, ο οποίος χρειάζεται οργανωμένες μεταφορές χωρίς να επιβαρύνεται με υπερβολική γραφειοκρατία και χαρτιά.

Πιο δίκαιες κυρώσεις

Η μείωση των προστίμων από 800€ σε 350€ και η μείωση της αφαίρεσης πινακίδων από 30 σε 10 ημέρες δείχνει έναν πιο δίκαιο και ρεαλιστικό τρόπο ελέγχου. Μέχρι τώρα, μικρές παραλείψεις τιμωρούνταν με δυσανάλογα βαριές κυρώσεις, πλήττοντας κυρίως τους μικρούς επαγγελματίες. Η νέα ρύθμιση εξακολουθεί να προβλέπει ποινές για όσους παρανομούν, αλλά δεν τους οδηγεί σε οικονομική εξόντωση.

Οι ενστάσεις των οδηγών ταξί

Δεν μπορεί να αγνοηθεί η φωνή των οδηγών ταξί, οι οποίοι τονίζουν ότι τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό πολλές φορές ξεφεύγουν από το πλαίσιο του νόμου και εκτελούν κανονικά αστικές μεταφορές, υποκλέπτοντας έργο που ανήκει στα ταξί. Ο κλάδος υποστηρίζει ότι αυτή η πρακτική δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό, φοροδιαφυγή και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών, αφού δεν υπάρχει πάντα ο ίδιος βαθμός ελέγχου όπως στα ταξί.

Πράγματι, το ΣΑΤΑ ζητά σαφή διαχωρισμό μεταξύ των δύο υπηρεσιών: Τα ταξί να διατηρήσουν το αποκλειστικό δικαίωμα αστικής μεταφοράς με κόμιστρο και τα Ε.Ι.Χ. να λειτουργούν μόνο με προκρατήσεις και συμφωνίες μίσθωσης. Ακόμη, ζητούν εντατικούς ελέγχους ώστε να μην καταλήγουμε σε μια αγορά χωρίς κανόνες.

Πιάτσα ταξί στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»/ Eurokinissi

Γιατί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι πιο δίκαιη

Η υπούργική απόφαση δεν παραβλέπει αυτές τις ανησυχίες. Αντίθετα, ξεκαθαρίζει τους κανόνες:

Οι υπηρεσίες Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης Οχημάτων με οδηγό παραμένουν συνδεδεμένες με προκρατήσεις και συμβάσεις, κάτι που περιορίζει τον κίνδυνο να λειτουργούν ως «μαϊμού ταξί».

Η ύπαρξη συγκεκριμένων στοιχείων στη σύμβαση (όνομα, σημείο επιβίβασης) διευκολύνει τον έλεγχο των αρχών.

Η μείωση των προστίμων συνδυάζεται με πιο άμεση επιστροφή πινακίδων μόνο αν πληρωθεί το πρόστιμο, ώστε να αποτρέπεται η επανάληψη της παραβατικότητας.

Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο επιτυγχάνει δύο στόχους: από τη μία ελαφρύνει τις επιχειρήσεις από περιττό βάρος, ενισχύοντας τον τουρισμό και την οικονομία, από την άλλη διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες Ε.Ι.Χ. δεν θα λειτουργούν εις βάρος των ταξί.

undefined

Τελικά τι γίνεται

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (που υπέγραψαν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές Κωνσταντίνος Κυρανάκης) δεν είναι ούτε υπέρ του ενός ούτε υπέρ του άλλου κλάδου. Είναι υπέρ της δικαιοσύνης και της ισορροπίας. Δίνει ξεκάθαρο πλαίσιο, απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία και ταυτόχρονα βάζει φρένο στις παρανομίες.

Οι οδηγοί ταξί έχουν δίκιο να ζητούν ισονομία και προστασία του επαγγέλματός τους. Όμως η λύση δεν είναι να παραμένει η αγορά δέσμια της γραφειοκρατίας, αλλά να υπάρχουν σαφείς κανόνες που θα τηρούνται από όλους.