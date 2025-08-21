Στα «κάγκελα» οι οδηγοί ταξί: Προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις και απεργίες

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον κλάδο των ταξί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 134328) που υπογράφηκε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη .

Η απόφαση αφορά νέες διευκολύνσεις για τα ΕΙΧ οχήματα με οδηγό, κάτι που σύμφωνα με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών οδηγών ΕΔΧ συνιστά «υπονόμευση του θεσμικού πλαισίου» και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Παραμερίζεται ο κλάδος»

Όπως επισημαίνουν οι οδηγοί ταξί, την ώρα που οι ίδιοι εργάζονται υπό αυστηρό έλεγχο και φορολόγηση, η κυβέρνηση επιλέγει να ενισχύσει τις πλατφόρμες μεταφορών, γεγονός που –όπως τονίζουν– πλήττει τον κλάδο και την ασφάλεια των επιβατών.

Αίτημα για απόσυρση

Το συνδικαλιστικό όργανο των ΕΔΧ ζητά:

Την άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328.

Από το υπουργείο Μεταφορών «να σταματήσει να λειτουργεί ως γραφείο εξυπηρέτησης λόμπι».

Από την υπουργό Τουρισμού να προστατεύσει τον τουρισμό από «ανομία και απορρύθμιση».

Προειδοποίηση για κινητοποιήσεις

Παράλληλα, οι οδηγοί προαναγγέλλουν σκληρές κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι δεν θα δεχτούν την «υποβάθμιση του κλάδου». Καλούν τα μέλη τους σε «αγωνιστική επαγρύπνηση» και ζητούν τη συστράτευση όλων των συνδικαλιστικών φορέων.

Το επόμενο βήμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σωματεία των ταξί εξετάζουν την πραγματοποίηση πανελλαδικής απεργίας και κινητοποιήσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον η κυβέρνηση δεν ανακαλέσει την απόφαση.