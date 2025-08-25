Απεργία 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με μέσα μεταφοράς και πλοία

Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη (28/8) προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά από απόφαση της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου που αλλάζει το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν πολλοί κλάδοι, από υγειονομικούς και εργαζόμενους στους δήμους, μέχρι εκπαιδευτικούς και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι είτε έχουν ήδη απευθύνει καλέσματα, είτε πρόκειται να το πράξουν εντός των επόμενων ωρών.

Ειδικότερα, στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ από το χώρο της υγείας (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), της Παιδείας (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ) κλπ.

Τι θα γίνει με ΜΜΜ και πλοία

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση για τη λειτουργία των ΜΜΜ και των πλοίων.

Να σημειωθεί, ότι στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση.»

Τετράωρη στάση εργασίας για τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωράνε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στην προκηρυχθείσα από την ΑΔΕΔΥ, από τις 9:30 μέχρι τις 13:30.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου: