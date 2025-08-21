ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28/8 κατά του Πειθαρχικού Δικαίου

Πριν ακόμα φύγει το καλοκαίρι η πρώτη 24ωρη απεργία στο δημόσιο είναι γεγονός. Η ΑΔΕΔΥ προανήγγειλε 24ωρη απεργία την ερχόμενη Πέμπτη 28 Αυγούστου, με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο δημόσιο κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Απαιτούνε την απόσυρση του νομοσχεδίου υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.



