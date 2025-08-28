Παραλύει σήμερα το Δημόσιο: Πορείες και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα - Τι ισχύει στα μέσα μεταφοράς

Σε απεργιακό κλοιό μπαίνει η χώρα σήμερα, Πέμπτη (28/8) με υπαλλήλους του δημόσιου τομέα να κατεβαίνουν στους δρόμους.

Η ΑΔΕΔΥ, το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όχημα του συγκεκριμένου κλάδου κήρυξε 24ωρη απεργία με αφορμή το νομοσχέδιο για την αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων που εισάγεται την ίδια μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν στοχεύει στους «επίορκους», αλλά στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους απαιτεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ καλεί και σε συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος στις 10:00 το πρωί.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ανακοίνωσε και αυτή τη συμμετοχή της, καλώντας τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να δώσουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 10:00 το πρωί.

Οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, ανακοίνωσαν επίσης, μέσω των ομοσπονδιών τους (ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ, αντίστοιχα) - καλούν σε προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή.

Λόγω των κινητοποιήσεων αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους του κέντρου καθώς και τροποποίηση μερικών δρομολογίων που περνούν από δρόμους που θα κλείσουν από διαδηλωτές.

Παράνομη η στάση εργασίας από την ΕΕΕΚΕ - Κανονικά οι πτήσεις

Παρά τη συμμετοχή αρκετών τομέων του κλάδου, παράνομη κηρύχθηκε η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

«Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά», υπογραμμίζει η σχετική ανακοίνωσή της Aegean.

Μάλιστα και η ΥΠΑ προχώρησε σε ανακοίνωση αναφέροντας τα εξής:

«Η 4ωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, από τις 09:30 έως τις 13:30 τοπική ώρα, κηρύχθηκε παράνομη μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για τις 28/08/25».

Τι θα ισχύει με δρομολόγια πλοίων και ΜΜΜ

Την ίδια ώρα, τα σωματεία των εργαζομένων σε πλοία και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εξέδωσαν ανακοίνωση για τη συμμετοχή τους στην απεργία. Έτσι τα δρομολόγια θα εκτελεστούν κανονικά με βάση το καθιερωμένο πρόγραμμα.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το "παρών" στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β'βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση»

