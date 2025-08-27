Παράνομη η στάση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στις 28/8 - Κανονικά οι πτήσεις

Παράνομη κηρύχθηκε η τετράωρη στάση εργασίας που είχαν εξαγγείλει οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Ειδικότερα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας είναι παράνομη μετά από την προσφυγή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η 4ωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 από τις 09:30 έως τις 13:30 τοπική ώρα, κηρύχθηκε παράνομη μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μάλιστα, ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Η ανακοίνωση της AEGEAN και της Olympic Air

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η AEGEAN και η Olympic Air, επεισημαίνεται:

«Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.»