Απεργία ταξί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου: Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί

Σε προειδοποιητική 48ωρη απεργία στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί για ΚΥΑ που σύμφωνα με τους ίδιους παραχωρεί συγκοινωνιακό έργο στα van.

«Η απεργία θα είναι προειδοποιητική, Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Μετά θα ακολουθήσει συνέλευση και, αν δεν αποσυρθεί η ΚΥΑ, θα προχωρήσουμε σε απεργία διαρκείας. Αν δεν πετύχουμε την απόσυρση, ο κλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο κ. Λυμπερόπουλος κατήγγειλε «παραβίαση του Συντάγματος», επισημαίνοντας παράλληλα ότι το υπουργείο «δεν έχει δημιουργήσει μητρώο, ούτε έχει ορίσει πόσα van μπορούν να δραστηριοποιούνται», ενώ η εφαρμογή που όφειλε να λειτουργεί «δεν δουλεύει και μόνο το 10% δηλώνει τις μεταφορές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπάρχει φορολογικός έλεγχος, καθώς οι εταιρείες σβήνουν δρομολόγια ή δεν ελέγχονται καθόλου. Μέσω τουρισμού γίνεται πλιάτσικο που αφανίζει τις διαδρομές των ταξί, μιλάμε πλέον για πολλά δισεκατομμύρια τον χρόνο».