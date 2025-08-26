Οδηγός ταξί χρέωσε πελάτη 110 ευρώ για μια διαδρομή από το αεροδρόμιο στο λιμάνι του Πειραιά

Χειροπέδες πέρασε η ΕΛΑΣ σε οδηγό ταξί, ο οποίος αναζητείτο στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου, εισέπραξε από πελάτισσα 110 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Το ποσό υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν πάνω από το διπλάσιο.



Συνελήφθη μία ημέρα αργότερα, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου.

Ο 54χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά.

Τα περιστατικά αισχροκέρδειας από ορισμένους οδηγούς ταξί είναι σχεδόν καθημερινά με τους τουρίστες να είναι τα κυριότερα θύματα εξαπάτησης.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο ταμίας του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Θοδωρής Μάζης, είχε αναφερθεί σε περιστατικό που ο πελάτης χρεώθηκε 90 ευρώ για μία διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη λεωφόρο Συγγρού.

Ο κ. Μάζης τόνισε στις περισσότερες περιπτώσεις που γίνονται καταγγελίες, τα ταξίμετρα δεν λειτουργούν, κάτι που είναι από μόνο του παράνομο. Η απουσία ελεγκτικού μηχανισμού αποτελεί πρόβλημα, ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, μέσω του κ. Μάζη και άλλων εκπροσώπων, ξεκαθαρίζουν, ωστόσο, πως το φαινόμενο δεν αφορά το σύνολο του κλάδου και ζητούν συνάντηση με τα αρμόδια υπουργεία. Οι προτάσεις τους περιλαμβάνουν τη δημιουργία μητρώου οδηγών και την ενίσχυση της αστυνόμευσης στις πιάτσες ταξί.



Όσον αφορά τις παραβάσεις, οδηγούνται είτε στα πειθαρχικά συμβούλια είτε απευθείας στον εισαγγελέα, ειδικά όταν πρόκειται για περιστασιακούς οδηγούς που δεν ανήκουν στον επαγγελματικό κορμό.

