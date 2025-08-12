Εξωφρενικό ποσό χρέωσε οδηγός ταξί έναν τουρίστα για τη διαδρομή λιμάνι Πειραιά - λεωφόρο Συγγρού

Καθημερινά είναι τα περιστατικά αισχροκέρδειας από ορισμένους οδηγούς ταξί, με τους τουρίστες να είναι τα κυριότερα θύματα εξαπάτησης.

Τελευταίο κρούσμα που ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο ταμίας του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Θοδωρής Μάζης, είναι η χρέωση 90 ευρώ για μία διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη λεωφόρο Συγγρού. Πρόσφατο παράδειγμα, επίσης, σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στον ΣΑΤΑ, είναι και το ποσό των 310 ευρώ (!) που ζήτησε οδηγός ταξί για μεταφορά από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο κ. Μάζης τόνισε στις περισσότερες περιπτώσεις που γίνονται καταγγελίες, τα ταξίμετρα δεν λειτουργούν, κάτι που είναι από μόνο του παράνομο. Η απουσία ελεγκτικού μηχανισμού αποτελεί πρόβλημα, ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, μέσω του κ. Μάζη και άλλων εκπροσώπων, ξεκαθαρίζουν, ωστόσο, πως το φαινόμενο δεν αφορά το σύνολο του κλάδου και ζητούν συνάντηση με τα αρμόδια υπουργεία. Οι προτάσεις τους περιλαμβάνουν τη δημιουργία μητρώου οδηγών και την ενίσχυση της αστυνόμευσης στις πιάτσες ταξί.



Όσον αφορά τις παραβάσεις, οδηγούνται είτε στα πειθαρχικά συμβούλια είτε απευθείας στον εισαγγελέα, ειδικά όταν πρόκειται για περιστασιακούς οδηγούς που δεν ανήκουν στον επαγγελματικό κορμό.



Σημειώνουμε ότι τον Σεπτέμβριο, ο ΣΑΤΑ αναμένεται να ενημερώσει τον εισαγγελέα για την έκταση του φαινομένου.