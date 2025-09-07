Απεργία ταξί: Πότε τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί στην Αττική

Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί για δύο ημέρες την προσεχή εβδομάδα, με τους οδηγούς να κάνουν λόγο για προειδοποιητική απεργία.



Η προειδοποιητική 48ωρη απεργία θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου.

«Η απεργία θα είναι προειδοποιητική, Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Μετά θα ακολουθήσει συνέλευση και, αν δεν αποσυρθεί η ΚΥΑ, θα προχωρήσουμε σε απεργία διαρκείας. Αν δεν πετύχουμε την απόσυρση, ο κλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο κ. Λυμπερόπουλος κατήγγειλε «παραβίαση του Συντάγματος», επισημαίνοντας παράλληλα ότι το υπουργείο «δεν έχει δημιουργήσει μητρώο, ούτε έχει ορίσει πόσα van μπορούν να δραστηριοποιούνται», ενώ η εφαρμογή που όφειλε να λειτουργεί «δεν δουλεύει και μόνο το 10% δηλώνει τις μεταφορές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπάρχει φορολογικός έλεγχος, καθώς οι εταιρείες σβήνουν δρομολόγια ή δεν ελέγχονται καθόλου. Μέσω τουρισμού γίνεται πλιάτσικο που αφανίζει τις διαδρομές των ταξί, μιλάμε πλέον για πολλά δισεκατομμύρια τον χρόνο».

Μεταφορές μόνο από και προς τα νοσοκομεία

Όπως σημειώνει το ΣΑΤΑ, κατά την 48ωρη απεργία θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία. Οι μεταφορές από και προς νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τα ραδιοταξί της πόλης.



Τα ταξί επιφυλακής θα φέρουν ειδική σήμανση στο εμπρόσθιο μέρος των οχημάτων.