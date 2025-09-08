Οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιβιβάσει τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο οδηγό - «Εγώ κάνω κουμάντο»

Μια σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως από τυφλή παραολυμπιονίκη, η οποία προς έκπληξή της άκουσε οδηγό ταξί να αρνείται να τη μεταφέρει διότι συνοδευόταν από τον σκύλο οδηγό της.



Όλα έγιναν, σύμφωνα με όσα είδαμε στο βίντεο του ΣΚΑΪ, την Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου, όταν η παραολυμπιονίκης κάλεσε ραδιοταξί από την Κηφισιά. Μόλις έφτασε ο οδηγός στο σημείο όπου είχε κλειστεί το ραντεβού, ενημέρωσε την αθλήτρια πως δεν γίνεται να την εξυπηρετήσει.

Τότε η γυναίκα κατέβηκε από το ταξί, έβγαλε το κινητό της και ξεκίνησε να τραβά βίντεο την ώρα που ο οδηγός της λέει πως δεν δέχεται να επιβιβάσει σκύλο, ακόμα και αν είναι οδηγός, γιατί φοβάται ότι θα του λερώσει.

«Αν κατουρήσει εγώ τι θα κάνω;», ακούγεται να ρωτά ο οδηγός στο βίντεο, με την παραολυμπιονίκη να απαντά «ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός;»

Τότε ο οδηγός ταξί προσπαθεί να της εξηγήσει πως έχει πει στο ραδιοταξί ότι δεν δέχεται σκυλιά, ενώ η αθλήτρια του λέει πως λόγω της στάσης του, μπορεί να περάσει αυτόφωρο. «Σε αυτό το ταξί εγώ κάνω κουμάντο», της απαντά.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τέτοιου είδους περιστατικά δυστυχώς είναι συχνά μολονότι ο νόμος ορίζει πως άνθρωποι με σκύλο – οδηγό έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση είτε σε επιχειρήσεις, είτε σε μέσα μαζικής μεταφοράς.