Αθήνα: Αποχώρησε από το Σύνταγμα η πορεία των οδηγών ταξί - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί, η οποία είχε εξαγγελθεί από το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής.

Η πορεία ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (9/9) από τα γραφεία του ΣΑΤΑ και θα ολοκληρωθεί στο υπουργείο Τουρισμού στο Σύνταγμα.

Λόγω της πορείας έκλεισε η Πατησίων, ενώ οι οδηγοί ταξί κατευθύνθηκαν στο υπουργείο μέσω της Σταδίου. Το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) έφτασαν στο Σύνταγμα. Έξω από το υπουργείο Τουρισμού, οι οδηγοί ταξί ζήτησαν να περάσει μία επιτροπή μέσα για συνάντηση, ενώ σημειώθηκε μικροένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Λίγο μετά τις 13:30, η πορεία αποχώρησε από το υπουργείο Τουρισμού με προορισμό και πάλι τα γραφεία του ΣΑΤΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως για αύριο Τετάρτη (10/9) στις 11:00 το πρωί, οι οδηγοί ταξί προγραμματίζουν να κατευθυνθούν προς το υπουργείο Μεταφορών, με την κινητοποίηση, μάλιστα, να αναμένεται ακόμα πιο μαζική.

Μόνο μετακινήσεις από και προς νοσοκομεία

Η απεργία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης, με τους οδηγούς ταξί να ζητούν την απόσυρση της ΚΥΑ για τις μετακινήσεις και με van.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της απεργίας, όπως έχει ανακοινωθεί, θα εξυπηρετούνται μόνο μετακινήσεις από και προς τα νοσοκομεία.

Φωτογραφία: flash.gr/Γιάννης Κέμμος

