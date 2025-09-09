Κυρώσεις από το ΣΑΤΑ στον οδηγό ταξί που αρνήθηκε να επιβιβάσει τυφλή παραολυμπιονίκη με σκύλο οδηγό

Στο περιστατικό, κατά το οποίο ένας οδηγός ταξί αρνήθηκε την επιβίβαση σε τυφλή παραολυπμπιονίκη μαζί με τον σκύλο οδηγό της, αναφέρθηκε ο γραμματέας του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής.

Το περιστατικό ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, αφότου η παραολυμπιονίκης το δημοσίευσε στο TikTok, με τον κ. Πάρη Ορφανό να το καταδικάζει.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο γραμματέας του ΣΑΤΑ στο Action24, «οι σκύλοι οδηγοί έχουν το δικαίωμα να επιβιβάζονται γιατί είναι ένα με τον άνθρωπο που τους χρησιμοποιεί και επιβάλλεται να τους επιβιβάζει το ταξί».

Επιπλέον, σημείωσε ότι ο εν λόγω οδηγός θα υποστεί τις σχετικές κυρώσεις, επισημαίνοντας βέβαια ότι στο επάγγελμα έχουν εισχωρήσει παραβάτες.

Το περιστατικό

Η παραολυμπιαονίκης κατήγγειλε το σοβαρό αυτό περιστατικό μέσω του TikTok, με τον οδηγό να καταγράφεται στο βίντεο την ώρα ακριβώς που αρνείται να επιβιβάσει τον σκύλο οδηγό.

«Αν κατουρήσει εγώ τι θα κάνω;», ακούγεται να ρωτά ο οδηγός στο βίντεο, με την παραολυμπιονίκη να απαντά «ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός;»

Τότε ο οδηγός ταξί προσπαθεί να της εξηγήσει πως έχει πει στο ραδιοταξί ότι δεν δέχεται σκυλιά, ενώ η αθλήτρια του λέει πως λόγω της στάσης του, μπορεί να περάσει αυτόφωρο. «Σε αυτό το ταξί εγώ κάνω κουμάντο», της απαντά.