Οδηγοί ταξί την «έπεσαν» σε οδηγό οχήματος μεταφοράς στο κέντρο της Αθήνας

Ένταση επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του ΣΑΤΑ στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το flash.gr, οδηγοί ταξί την «έπεσαν» σε οδηγό ιδιωτικού βαν υπηρεσιών μεταφοράς, που περνούσε από το κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο επικράτησε ένταση, με τους οδηγούς των ταξί να επιτίθενται λεκτικά στον οδηγό και να τον απειλούν. Ευτυχώς, ο οδηγός και το όχημα αποχωρήσαν γρήγορα από το αγριεμένο πλήθος και το επεισόδιο, δεν απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οδηγοί ταξί κινούνται απειλητικά εναντίον ιδιοκτήτη ιδιωτικού βαν υπηρεσιών μεταφοράς.

Η πορεία του ΣΑΤΑ

Η πορεία ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (9/9) από τα γραφεία του ΣΑΤΑ και ολοκληρώθηκε στο υπουργείο Τουρισμού στο Σύνταγμα.

Λόγω της πορείας έκλεισε η Πατησίων, ενώ οι οδηγοί ταξί κατευθύνθηκαν στο υπουργείο μέσω της Σταδίου. Το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) έφτασαν στο Σύνταγμα. Έξω από το υπουργείο Τουρισμού, οι οδηγοί ταξί ζήτησαν να περάσει μία επιτροπή μέσα για συνάντηση, ενώ σημειώθηκε μικροένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Λίγο μετά τις 13:30, η πορεία αποχώρησε από το υπουργείο Τουρισμού με προορισμό και πάλι τα γραφεία του ΣΑΤΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως για αύριο Τετάρτη (10/9) στις 11:00 το πρωί, οι οδηγοί ταξί προγραμματίζουν να κατευθυνθούν προς το υπουργείο Μεταφορών, με την κινητοποίηση, μάλιστα, να αναμένεται ακόμα πιο μαζική.