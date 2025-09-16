Σοβαρό περιστατικό στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Οδηγός ταξί απείλησε με μαχαίρι συνάδελφό του

Μια... κούρσα ήταν η αφορμή για να απειλήσει ένας οδηγός ταξί συνάδελφό του, με μαχαίρι, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το βράδυ της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου.



Ο Πέτρος Δίπλαρος, αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό και περιέγραψε στο Newsroom του ΕΡΤnews τι ακριβώς συνέβη:



«Ο συγκεκριμένος παραβατικός συνάδελφος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Κάνει συνεχώς παραβιάσεις της σειράς προτεραιότητας και έχει εμπλακεί σε περιστατικά ακόμα και με κλοπές από επιβάτες», ανέφερε.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο εν λόγω οδηγός προσπάθησε να πάρει κούρσα παρακάμπτοντας τη σειρά αναμονής, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση συναδέλφου του, ο οποίος τον είχε επιπλήξει αρκετές φορές και είχε ενημερώσει τις Αρχές.



«Ο συνάδελφος τον κάλεσε στην πιάτσα του αεροδρομίου και εκεί του επιτέθηκε, του έπεσε και η θήκη του μαχαιριού. Ευτυχώς, υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι για να παρέμβουν και εννοείται ότι επενέβη και η αστυνομία», σημείωσε ο κ. Δίπλαρος.

«Ζητάμε ψηφιοποίηση και επανεξέταση των ειδικών αδειών»

Ο αντιπρόεδρος του σωματείου τόνισε ότι το περιστατικό αναδεικνύει τα κενά στον νόμο για τα ταξί:



«Ο τρόπος που λειτουργεί ο νόμος επιτρέπει να συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Έχουμε ζητήσει από το 2012 την ψηφιοποίηση και επανεξέταση των ειδικών αδειών, ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι οδηγοί που μεταφέρουν το επιβατικό κοινό. Είναι λειτούργημα το επάγγελμά μας και δεν μπορεί οποιοσδήποτε να ανεβαίνει σε δημόσια οχήματα χωρίς έλεγχο».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, περιέγραψε το περιστατικό ως απαράδεκτο και ποινικά κολάσιμο:



«Η Τροχαία ξέρετε πάρα πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντείνει τους ελέγχους και καθημερινά καταγράφονται παραβάσεις και είναι στο δρόμο όλη η Τροχαία. Όμως, από την Τροχαία θα πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό».



Σύμφωνα με τον κ. Συνδρεβέλη, οι ενέργειες των οδηγών πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι μόνο ποινικά αλλά και πειθαρχικά:



«Ο κλάδος των αυτοκινητιστών έχει πειθαρχικό κώδικα και πειθαρχικό συμβούλιο. Θα πρέπει να παρέμβει και να λάβει πειθαρχικές αποφάσεις για τον συγκεκριμένο οδηγό», κατέληξε.

