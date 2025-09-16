Συναγερμός στον Ταύρο: Βρέθηκαν τρύπες στην Εφορία - Ερευνάται αν πρόκειται για σημάδια από σφαίρες

Δύο οπές σε τζάμια του κτιρίου που στεγάζεται το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Μοσχάτου εντόπισε γύρω στις 09:30 το πρωί ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην περιοχή.

Ο ίδιος κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε το περιστατικό, σημειώνοντάς πως χθες το βράδυ, την ώρα που αποχωρούσαν οι εργαζόμενοι από το κτίριο στον Ταύρο, οι εν λόγω τρύπες δεν υπήρχαν και υποστήριξε πως πρέπει να πρόκειται για σφαίρες από πυροβολισμούς.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή, προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους στο σημείο αλλά δεν εντόπισαν κάλυκες ή βολίδες από πυροβόλο όπλο.

Το σενάριο που εξετάζεται είναι να πρόκειται για πυρά ενδεχομένως από κάποιο αεροβόλο όπλο.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Μοσχάτου-Ταύρου.