Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 19χρονος στο Νοσοκομείο της Νίκαιας από πυροβολισμό στο πόδι

Στο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» νοσηλεύεται ένας 19χρονος Γεωργιανός, ο οποίος με ίδια μέσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πόδι και η κατάσταση του είναι σοβαρή.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει ποιος τον πυροβόλησε και έκανε λόγο για ένα περιστατικό τσακωμού ανάμεσα σε δύο οδηγούς, που ενδεχομένως κάποιος να άνοιξε πυρ και να τον τραυμάτισε.

Τις ακριβείς συνθήκες διερευνούν αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Καλλιθέας.