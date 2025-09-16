Αναστάτωση στη Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία μέσω ΑΙ - Θύμα ένας 11χρονος

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφτηκε στη Λάρισα με «πρωταγωνιστή» έναν 13χρονο μαθητή σε περιοχή της Αγιάς, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές για πορνογραφία ανηλίκων μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ο ανήλικος που συνελήφθη την Κυριακή, φέρεται να δημιούργησε παιδικό πορνογραφικό υλικό χρησιμοποιώντας ΑΙ και τη φωτογραφία ενός 11χρονου. Η σύλληψη του ήρθε μετά την καταγγελία της οικογένειας του 11χρονου θύματος.

Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου στην αστυνομία, το παραποιημένο – επεξεργασμένο βίντεο διανεμήθηκε μέσα από εφαρμογή, από τον 13χρονο σε κλειστή ομάδα κοινωνικής δικτύωσης (snapchat). Στο επίμαχο υλικό όπως καταγγέλλουν οι γονείς φαίνεται ένα γυμνό παιδικό σώμα με τη φωτογραφία του μικρού μαθητή σε άσεμνη σκηνή.

Ο 13χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τρίτη (16/9) ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, ενώ η οικογένεια του 11χρονου ζήτησε τη δίωξη του για πορνογραφία ανηλίκων, συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.