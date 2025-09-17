Breaking news icon BREAKING
Κίνηση: Απέραντο «πάρκινγκ» ο Κηφισός - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στο Παγκράτι με τραυματία - Ψάχνουν τους δράστες οι Αρχές

Οι αστυνομικές δυνάμεις κατέφθασαν στο σημείο ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη γίνει... καπνός.

Ένα περιστατικό άγριας βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/9) στην πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι όταν ανήλικοι «πιάστηκαν» στα χέρια, με αποτέλεσμα ένας ανήλικος, ηλικίας 15 ετών, να τραυματιστεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:30 το βράδυ. Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο αλλά ήταν ήδη αργά καθώς τα άτομα που φέρονται να ευθύνονται για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου αγοριού είχαν ήδη γίνει... καπνός. 

Οι γονείς του θύματος ενημερώθηκαν αφότου ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ενώ δεν επιθυμούσε να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρά τα ελαφρά τραύματά του.

