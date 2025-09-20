Τρόμος από πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης: Δύο τραυματίες, μία γυναίκα στο νοσοκομείο
Ένας άνδρας επίσης τραυματίστηκε και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.
Update: 14:12
Δέντρο έπεσε πάνω σε γυναίκα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό».
Από την πτώση του δέντρου τραυματίστηκε και ένας άντρας, στον οποίο προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο και ενδεχομένως να πάει και αυτός νοσοκομείο.
Φωτογραφίες και βίντεο: Γιάννης Κέμμος