Τρόμος από πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης: Δύο τραυματίες, μία γυναίκα στο νοσοκομείο

Δέντρο έπεσε πάνω σε γυναίκα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό».

Από την πτώση του δέντρου τραυματίστηκε και ένας άντρας, στον οποίο προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο και ενδεχομένως να πάει και αυτός νοσοκομείο.

Φωτογραφίες και βίντεο: Γιάννης Κέμμος

Πτώση δέντρου πάνω σε γυναίκα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Τραυματίστηκε και ένας άντρας. pic.twitter.com/LSpfDAXwmp — Flash.gr (@flashgrofficial) September 20, 2025

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr