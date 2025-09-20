Δήμος Αθηναίων: Έπεσαν 3 δέντρα λόγω δυνατών ανέμων - Οδηγίες προς τους πολίτες

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων για την πτώση τριών δέντρων, που επέφεραν μάλιστα τον τραυματισμό δύο πολιτών και ζημιές σ' ένα όχημα. Όπως αναφέρει, οι πτώσεις οφείλονται στους ισχυρούς ανέμους και ήδη συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη, με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν δύο τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.



Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.



Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,

να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595».

Και καταλήγει: «Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».