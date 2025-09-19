Καιρός: Συνεχίζει το φθινοπωρινό τοπίο με πτώση της θερμοκρασίας - Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Συνεχίζει να κάνει τα... δικά του ο καιρός καθώς και σήμερα Παρασκευή (19/9), αναμένεται να συνεχιστεί το ξαφνικό «κύμα» φθινοπώρου που έχει χτυπήσει από την Πέμπτη (18/9) το λεκανοπέδιο μετά την πτώση της θερμοκρασίας, τους ισχυρούς ανέμους και την πρόσκαιρη συννεφιά.

Ο καιρός, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), αναμένεται να είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Όσον αφορά τους ανέμους, στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Μάλιστα λόγω τοπικών θυελλωδών βόρειων ανέμων που σημειώνονται στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ, έχει ανακοινωθεί απαγορευτικό απόπλου από τα ξημερώματα της μέρας ενώ επανεξέταση της κατάστασης θα γίνει στις 10 το πρωί με τους ταξιδιώτες να αναμένουν την σχετική απόφαση.

Παράλληλα, ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα «αγγίξει» τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στις δυο μεγαλύτερες πόλεις της επικράτειας, ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος, στην Αττική θα σημειωθούν ισχυροί άνεμοι ενώ ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 27-28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την υπόλοιπη χώρα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 με 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 και στα νότια θαλάσσια έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 25 με 26 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και στα νότια έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πως αναμένεται να κυλήσει το Σάββατο (20/9)

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός το Σάββατο (20/9) με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.