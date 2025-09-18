«Κάτι από φθινόπωρο»: Η ανάρτηση Κολυδά για την ξαφνική αλλαγή του καιρού - Η πρόγνωση για βροχές

«Κάτι από φθινόπωρο» χαρακτηρίζει την ξαφνική αλλαγή του σκηνικού του καιρού που παρουσιάστηκε από το πρωί της Πέμπτης (18/9) ο Θοδωρής Κολυδάς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου «τα χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι άνεμοι τοπικά 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, πτώση της θερμοκρασίας και παροδική συννεφιά στα ανατολικά και νότια. Οι βροχές δεν διακρίνονται στον άμεσο προγνωστικό ορίζοντα», εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς.

Πώς θα κυλήσει ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) δεν αναμένονται βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη ενώ ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού στην υπόλοιπη επικράτεια

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στη Χαλκιδική.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 και τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 27 με 28 βαθμούς, και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 και στα νότια έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.