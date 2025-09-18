Καιρός Θοδωρής Κολυδάς Πρόγνωση καιρού ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)

«Κάτι από φθινόπωρο»: Η ανάρτηση Κολυδά για την ξαφνική αλλαγή του καιρού - Η πρόγνωση για βροχές

Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση του γνωστού μετεωρολόγου, η ταχύτητα των ανέμων θα φτάσει τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

«Κάτι από φθινόπωρο» χαρακτηρίζει την ξαφνική αλλαγή του σκηνικού του καιρού που παρουσιάστηκε από το πρωί της Πέμπτης (18/9) ο Θοδωρής Κολυδάς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου «τα χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι άνεμοι τοπικά 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, πτώση της θερμοκρασίας και παροδική συννεφιά στα ανατολικά και νότια. Οι βροχές δεν διακρίνονται στον άμεσο προγνωστικό ορίζοντα», εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς.

Πώς θα κυλήσει ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) δεν αναμένονται βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη ενώ ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού στην υπόλοιπη επικράτεια

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στη Χαλκιδική.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 και τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 27 με 28 βαθμούς, και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα βόρεια.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 και στα νότια έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Καιρός Θοδωρής Κολυδάς Πρόγνωση καιρού ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader