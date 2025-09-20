Ανατριχιαστικό βίντεο: Η στιγμή της πτώσης δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης που τραυμάτισε πολίτες

Η συγκλονιστική στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης στο κέντρο της Αθήνας είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από ένα βίντεο. Το περιστατικό, που οδήγησε στον τραυματισμό δύο ατόμων, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται τοποθετημένη στην πολυσύχναστη περιοχή της πρωτεύουσας.



Από τις συνταρακτικές εικόνες του βίντεο γίνεται αντιληπτό το ότι από τύχη δεν θρηνήσαμε θύμα ή θύματα.



Συγκεκριμένα, στις εικόνες που φέρνει στην επιφάνεια το OrangePress, καταγράφεται ανάγλυφα ο πανικός που επικράτησε στις τάξεις των θαμώνων που έπιναν αμέριμνοι τον καφέ τους και το προσωπικό του ΕΚΑΒ που έσπευσε με μοτοσικλέτα στο σημείο του ατυχήματος.

Το δέντρο έπεσε πάνω σε γυναίκα που απολάμβανε το μεσημέρι του Σαββάτου τον καφέ της σε κατάστημα της πλατείας της Αγίας Ειρήνης. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό». Από την πτώση του δέντρου τραυματίστηκε και ένας άντρας.

Φωτογραφίες και βίντεο: Γιάννης Κέμμος

Πτώση δέντρου πάνω σε γυναίκα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Τραυματίστηκε και ένας άντρας. pic.twitter.com/LSpfDAXwmp — Flash.gr (@flashgrofficial) September 20, 2025

Δήμος Αθηναίων: «Τα δέντρα είχαν ελεγχθεί»

Με νεότερη ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων, συγκεκριμένα της Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, υπήρξε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα τρία δέντρα που έπεσαν. Όπως και στην ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, τα αίτια αποδίδονται στους ισχυρούς ανέμους, ενώ για ελέγχους που είχαν διενεργηθεί, αναφέρει:



«Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αθηναίων κατά τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας πτώσεις κλαδιών και δέντρων σε ορισμένα σημεία της πόλης.



- Πτώση δέντρου μουριάς, 30 περίπου ετών, στην οδό Κνωσού. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση.



- Πτώση δέντρου Σφένδαμου, 30 περίπου ετών, στην οδό Θεοτοκοπούλου. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγεινομική κατάσταση.



- Πτώση δέντρου Γιακαράντας, περίπου 40 ετών, στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων το δέντρο είχε ελεγχθεί προ 20 ημερών. Λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο είχε προηγηθεί βανδαλισμός-καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου, το οποίο απομακρύνθηκε. Κατά τον έλεγχο το δέντρο βρέθηκε σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση και δεν έχρηζε ουδεμίας παρέμβασης.



Επίσης, παρατηρήθηκαν πτώσεις μεμονωμένων κλαδιών σε διάφορα σημεία της πόλης».