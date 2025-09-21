Σοκαρισμένη η τραυματίας από την πτώση του δέντρου: «Έχανα πολύ αίμα, λιποθυμούσα και έκανα εμετό»

«Ίσα που είχαμε προλάβει να καθίσουμε, είχαμε πάρει τον κατάλογο και το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι ήμουν στο ασθενοφόρο», περιγράφει η γυναίκα που τραυματίστηκε από την πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας – από το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου, τραυματίστηκαν δυο άτομα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η στιγμή της πτώσης του δέντρου στο κέντρο της Αθήνας. Σε ένα από τα τραπεζοκαθίσματα καθόταν με την κόρη της η Χριστίνα η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Η γυναίκα μίλησε στο αποψινό (21.09.2025) κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και περιγράφει τις στιγμές που έζησε. «Η κόρη μου μου είπε ότι μιλούσα, αλλά έχω κενό μνήμης.



Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το μαγαζί είναι γεμάτο με κόσμο ενώ είναι αρκετοί οι περαστικοί και οι τουρίστες. Όσοι άκουσαν τον θόρυβο της πτώσης, κατάφεραν και απομακρύνθηκαν. Αμέσως μετά όμως, έτρεξαν προς το μέρος της τραυματισμένης γυναίκας για να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

«Δεν είχα τις αισθήσεις μου. Είχα τραύματα στο κεφάλι και χρειάστηκε να κάνω πολλά ράμματα. Έχασα πολύ αίμα και έχω χτύπημα στον ώμο».

Λόγω των τραυμάτων της, η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Νίμιτς. «Ήταν δύσκολο το να με ράψουν και χρειάστηκε χειρουργείο γιατί έχανα πολύ αίμα και έκανα εμετό».

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κατάστημα δεν διέθετε άδεια για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο σημείο και προσήγαγαν τον υπεύθυνο της επιχείρησης στο Αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως.

Η τραυματίας, εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

Η στιγμή της πτώσης

Η συγκλονιστική στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης στο κέντρο της Αθήνας είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από ένα βίντεο. Το περιστατικό, που οδήγησε στον τραυματισμό δύο ατόμων, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται τοποθετημένη στην πολυσύχναστη περιοχή της πρωτεύουσας.

Από τις συνταρακτικές εικόνες του βίντεο γίνεται αντιληπτό το ότι από τύχη δεν θρηνήσαμε θύμα ή θύματα.

Συγκεκριμένα, στις εικόνες που φέρνει στην επιφάνεια το OrangePress, καταγράφεται ανάγλυφα ο πανικός που επικράτησε στις τάξεις των θαμώνων που έπιναν αμέριμνοι τον καφέ τους και το προσωπικό του ΕΚΑΒ που έσπευσε με μοτοσικλέτα στο σημείο του ατυχήματος.

Το δέντρο έπεσε πάνω σε γυναίκα που απολάμβανε το μεσημέρι του Σαββάτου τον καφέ της σε κατάστημα της πλατείας της Αγίας Ειρήνης. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό». Από την πτώση του δέντρου τραυματίστηκε και ένας άντρας.

Πτώση δέντρου πάνω σε γυναίκα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Τραυματίστηκε και ένας άντρας. pic.twitter.com/LSpfDAXwmp — Flash.gr (@flashgrofficial) September 20, 2025

