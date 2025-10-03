Γιατί πέφτουν τα δέντρα στην Αθήνα: Οι ευθύνες, ο έλεγχος της «υγείας» τους και οι αποζημιώσεις

Αρκετά περιστατικά με πτώσεις δέντρων στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, με το δεύτερο να συμβαίνει χθες Πέμπτη 2 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της νεροποντής που έπληξε το λεκανοπέδιο. Στα δύο από αυτά τραυματίστηκαν πολίτες που βρίσκονταν από κάτω, ευτυχώς ελαφρά.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο πτώσεις δέντρων συνέβησαν υπό κακές καιρικές συνθήκες, η ανησυχία για την κατάσταση των δέντρων στην πόλη εντείνεται, δεδομένου ότι ο χειμώνας είναι μπροστά μας και ένα τέτοιο ατύχημα μπορεί να αποβεί πολύ πιο δυσάρεστο.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

«Η αρμοδιότητα για τα δέντρα που υπάρχουν στο αστικό περιβάλλον και στους κοινόχρηστους χώρους, ανήκει ξεκάθαρα στον δήμο», δήλωσε ο δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, μιλώντας στο Action24.

«Το πρόβλημα όμως είναι πολυσύνθετο. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει απλά κλιματική κρίση, βρισκόμαστε πλέον σε κλιματικό χάος. Βρέχει για 5 με 10 λεπτά και πλημμυρίζουν όλοι οι δρόμοι. Αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας», είπε.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

«Ζητάμε από την κυβέρνηση να ‘ανοίξει’ τις προσλήψεις στο προσωπικό που χρειάζονται οι δήμοι, για να μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι «αυτοψίες» στα δέντρα πραγματοποιεί η υπηρεσία πρασίνου με τους γεωπόνους της, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή και των ίδιων των δημοτών με αναφορές.

«Υπάρχουν και περιπτώσεις που το πρόβλημα δεν είναι εμφανές. Βλέπεις ένα καταπράσινο δέντρο και ξαφνικά πέφτει. Στη συνέχεια διαπιστώνουμε ότι είχε αρρώστια μέσα, μπορεί από κάποιο σκουλήκι. Αυτήν την περίπτωση δεν μπορείς να την προβλέψεις», τόνισε κ. Αποστολόπουλος.

«Στις πόλεις τα δέντρα δεν αναπτύσσουν ισχυρό ριζικό σύστημα»

Από την πλευρά του, ο δασολόγος-περιβαλλοντολόγος, Νικόλαος Μπόκαρης, επισήμανε: «Είναι λίγο δύσκολο να προβλέψεις τη συμπεριφορά ενός δέντρου. Κάτω από ακραίες συνθήκες, ανέμου ή ξηρασίας για παράδειγμα».

«Τα περισσότερα δέντρα που φυτεύονται στους δήμους ενδεχομένως να μην έχουν από κάτω πολύ ισχυρό ριζικό σύστημα, η ευστάθειά τους να μην είναι αυτή που πρέπει», εξήγησε.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

«Το χειρότερο όμως είναι οι διάφορες προσβολές, από μύκητες και διάφορα παθογόνα, οι οποίες διαβρώνουν εσωτερικά το δέντρο. Με αποτέλεσμα, κάτω από συνθήκες, το δέντρο να πέφτει», ανέφερε.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

«Ένα γερασμένο δέντρο δεν είναι απαραίτητα επίφοβο», επιβεβαίωσε σε σχετική ερώτηση. «Στην πόλη όμως τα δέντρα αναπτύσσονται σε ασφυκτικό περιβάλλον», είπε.

«Τα συνεργεία των δήμων πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά για την ύπαρξη αυτών των παθογόνων», τόνισε ο κ. Μπόκαρης, προκειμένου να προλαμβάνονται τα ατυχήματα.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Ποιος αποφασίζει την κοπή

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού, υπάρχουν είδη δέντρων μέσα στις πόλεις που για να κοπούν ή να κλαδευτούν «χρειάζεται να γίνει αίτηση από τον δήμο στο δασαρχείο». Τέτοια είδη είναι για παράδειγμα τα πεύκα και τα κυπαρισσοειδή. «Για όλα τα άλλα είναι αρμόδιοι οι Δήμοι», πρόσθεσε.

Η αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος

Ερωτηθείς για το ποια είναι η διαδικασία αποζημίωσης ενός πολίτη σε περίπτωση που υποστεί ζημιά από πτώση δέντρου, ο κ. Αποστολόπουλος εξήγησε:

«Η διαδικασία για να αποζημιωθείς από το Δημόσιο είναι να κάνεις μια αγωγή. Πρέπει να βγει δικαστική απόφαση. Υπάρχει όμως και η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Άρα όποιος πολίτης πάθει μια ζημιά σε οποιοδήποτε δήμο, πρώτα χρειάζεται να καταγράψει το γεγονός -να φωνάξει την αστυνομία για αυτό- και να βγάλει φωτογραφίες. Μετά να κάνει μια αίτηση στο δήμο του.

Οι περισσότεροι δήμοι επιλέγουμε την εξωδικαστική διαδικασία για να μην ταλαιπωρούμε τους πολίτες».

«Φυσικά λαμβάνεται υπόψη και αν το όχημα είναι ασφαλισμένο για φυσικές καταστροφές», ανέφερε ο δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού.