Στη δίνη της κακοκαιρίας και η Αττική: Ένας τραυματίας από πτώση δέντρου - Κανονικά κινείται το τραμ

Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται και η Αττική σήμερα Πέμπτη (2/10) καθώς έχουν ήδη προκληθεί ισχυρές βροχοπτώσεις.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης μάλιστα, ένα δέντρο έπεσε στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος στάθηκε τυχερός στην ατυχία του, καθώς ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο ανέκοψε τη δύναμη με την οποία έπεφτε το δέντρο κι έτσι απέφυγε χειρότερο τραυματισμό.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας επέβαινε σε μηχανή και την ώρα που βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα, καταπλακώθηκε από τα κλαδιά του δέντρου, ενώ ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που προχώρησαν σε κοπή του δέντρου.





Παράλληλα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί 11 κλήσεις για άντληση υδάτων, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έγινε κάποια ενέργεια λόγω χαμηλής στάθμης των υδάτων.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του τραμ

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει κυκλοφοριακά προβλήματα και στην Αττική, με την κυκλοφορία του τραμ να διακόπτεται προσωρινά, λόγω συσσώρευσης των υδάτων.

Συγκεκριμένα, η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά», προσωρινά διεξαγόταν στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας - Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο - Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος - Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ εκτός λειτουργίας ήταν οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό.

Η κυκλοφορία στη γραμμή 7 του τραμ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αποκαταστάθηκε περίπου στις 17:00.

Διακοπές ρεύματος

Στο μεταξύ, διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε ορισμένες περιοχές, με τον ΔΕΔΔΗΕ να εργάζεται για την αποκατάσταση του προβλήματος. Συγκεκριμένα, χωρίς ρεύμα λόγω βλάβης σε δύο γραμμές του δικτύου βρίσκονται περιοχές στο Χαλάνδρι, την Αγία Παρασκευή και το Ψυχικό. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ το πρόβλημα αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 18:00.