Πλημμύρισαν χώροι του Κρατικού Νίκαιας από τη νεροποντή - Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Νίκους πλημμύρισε από την νεροποντή που έπληξε την Αττική, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου.

Φωτό: Σύλλογος των Εργαζομένων Κρατικού Νίκαιας και Δυτικής Αττικής

Μάλιστα, ο Σύλλογος των Εργαζομένων Κρατικού Νίκαιας και Δυτικής Αττικής συνόδευσε την ανακοίνωσή του με φωτογραφίες που δείχνουν τους πλημμυρισμένους χώρους του ΤΕΠ.

«Με την πρώτη βροχή του Φθινοπώρου το ΤΕΠ του νοσηλευτικού ιδρύματος πλημμύρισε», υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι ενώ στρέφουν τα βέλη τους στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Διαβάστε την συνέχεια στο news4health.gr