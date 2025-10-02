Ερωτήματα για την πλημμύρα στη Γεωπονική Σχολή στον Βόλο: Μέσα στα νερά μηχανήματα χιλιάδων ευρώ

Η κακοκαιρία που έπληξε τον Βόλο είχε σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Φυτόκου, ακόμα και σε χώρους, όπου είχε πρόσφατα αποκατασταθεί η μόνωση.

Αποτέλεσμα ήταν να μπουν νερά σε εργαστήρια και διαδρόμους, να βραχούν και να κινδυνεύσουν μηχανήματα, να καταστραφούν πειράματα που διεξάγονταν από φοιτητές και ερευνητές.

Δείτε την κατάσταση όπως την κατέγραψε η ιστοσελίδα gegonota.news:

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα σήμερα Πέμπτη (2/10) καθώς και την Παρασκευή (3/10), σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.



Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας. Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Εξάλλου, από την Τετάρτη το βράδυ «πλήττεται» το Ιόνιο και περιοχές της δυτικής και νότιας Ελλάδας, όπου στάλθηκαν και μηνύματα από το 112.



Αναλυτικά, για σήμερα Πέμπτη (2/10) ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:



α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου.

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

δ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία.

ε. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες.

στ. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία.

ζ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Όσον αφορά την Παρασκευή (3/10):



α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.