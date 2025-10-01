Νέο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: Ποιες περιοχές θα σαρώσουν οι καταιγίδες

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού δημοσίευσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις, αναμένονται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα εντοπιστούν σήμερα Τετάρτη (1/10) στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα φαινόμενα θα πλήξουν κατά τόπους τα ηπειρωτικά. Από το απόγευμα, αναμένεται επιδείνωση και στην Κρήτη (κυρίως στα ανατολικά της).

Αύριο, Πέμπτη (2/10) ισχυρά φαινόμενα αναμένεται ότι θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά της υπόλοιπης χώρας.