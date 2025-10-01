Νέα κακοκαιρία θα σαρώσει τη χώρα: Πότε θα πέσουν σφοδρές καταιγίδες στην Αθήνα

Διήμερο με άστατο καιρό θα ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, αναμένονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Μάλιστα τα φαινόμενα θα ενταθούν από το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχές της Ελλάδας. Επίσης αναμένονται σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών αναμένονται το μεσημέρι και απόγεμα και στην Κρήτη. Στο υπόλοιπο Αιγαίο αναμένονται μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.



Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo, στη δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 24, στη Θεσσαλία από 14 έως 24, στην Ήπειρο από 10 έως 24, στη Στερεά από 12 έως 24, στην Πελοπόννησο από 9 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 24, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 24, στις Κυκλάδες από 16 έως 25, στα Δωδεκάνησα από 21 έως 26 και στην Κρήτη από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, ασθενών βροχών κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες, ασθενείς βροχές κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για Πέμπτη

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Πέμπτη (2/9) αναφέρει ότι αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα τις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές.

Στα Δωδεκάνησα και την ανατολική Κρήτη ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6 ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 20 με 21 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρώτο χιόνι στα ορεινά;

Μάλιστα, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τα πρώτα χιόνια της σεζόν στα ορεινά, λόγω ψυχρών αέριων μαζών που καταφτάνουν από τα βόρεια.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το ανώτερο χαμηλό που δημιουργείται στην Αδριατική κινείται προς την περιοχή μας προκαλώντας πολλές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και και αύριο θα ξεκαθαρίσουμε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν καθώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις. Με άλλα λόγια αύριο θα γνωρίζουμε αν θα προστεθούν το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ή αν μείνουν τα δυτικά και βόρεια με τα πιο έντονα φαινόμενα».

🎯ΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΙ Η ΨΥΧΡΗ ΜΑΖΑ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΕΜΠΤΗΣ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

✅Το ανώτερο χαμηλό που δημιουργείται στην Αδριατική κίνειται προς την περιοχή μας προκαλώντας πολλές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και και αύριο θα… pic.twitter.com/jcVN66MYdW — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 30, 2025

Ψύχος από τη Σιβηρία

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, η κακοκαιρία που ξεκινά από τη Σιβηρία θα κατευθυνθεί προς τη Νότια και Κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας θερμοκρασιακή πτώση έως και 15 βαθμών κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ήδη, το Weather Analysis Greece προειδοποιεί ότι από την Τετάρτη έως και το Σάββατο η βόρεια Ελλάδα θα βιώσει σχεδόν χειμωνιάτικες συνθήκες, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε επίπεδα Δεκεμβρίου. Οι μετεωρολόγοι υπογραμμίζουν ότι δεν είναι οι βροχές το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας, αλλά η έντονη ψυχρή εισβολή που θα φέρει πρόωρη ανάγκη για θέρμανση ακόμη και στις πόλεις.