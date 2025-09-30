Όταν η φαντασία ξεπερνά... την κακοκαιρία: Η ελληνική «πατέντα» που έκανε το διαδίκτυο να παραμιλά

Όταν η ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) προειδοποιεί για βροχές και καταιγίδες, άλλοι ανοίγουν την ομπρέλα, άλλοι μαζεύουν τα ρούχα από το μπαλκόνι, και κάποιοι κολλάνε στο κινητό τους, παρακολουθώντας με αγωνία την εξέλιξη του καιρού.

Ωστόσο, ένας συμπολίτης μας, κάπου στην ελληνική επικράτεια, πήγε την έννοια της «πρόληψης» σε εντελώς άλλο επίπεδο. Για την ακρίβεια, αποφάσισε να πάρει δραστικά μέτρα προτού «χτυπήσει» η κακοκαιρία— και δεν εννοούμε το να αποφύγει απλώς τις άσκοπες μετακινήσεις. Εκείνος σκέφτηκε πρακτικά. Πολύ πρακτικά.

Λίγο πριν οι ουρανοί ανοίξουν και τα νερά ξεχυθούν στους δρόμους (όπως δυστυχώς συμβαίνει συχνά), έδεσε το αυτοκίνητό του με σκοινί σε κολόνα πεζοδρομίου, για να μην το παρασύρει κανένας απρόσκλητος χείμαρρος.

Η εν λόγω φωτογραφία ανέβηκε στον δημοφιλή λογαριασμό του Instagram @surreal_elladistan και, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Γιατί αν μη τι άλλο, αυτή η χώρα μπορεί να μην έχει πάντα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά έχει φαντασία, ευρηματικότητα και πολύ χιούμορ — ειδικά όταν αρχίζει να βρέχει.

Οι πιο συνήθεις συμβουλές για οδήγηση κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας είναι η μείωση της ταχύτητας, η διατήρηση μεγαλύτερων αποστάσεων ασφαλείας και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Επίσης, οι ειδικοί συμβουλεύουν τους οδηγούς να φροντίζουν ώστε τα ελαστικά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όπως επίσης και οι υαλοκαθαριστήρες και το σύστημα θέρμανσης, αλλά και όλες οι λάμπες των φώτων να είναι λειτουργικές.

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Μακεδονία – Θράκη: Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 13-24°C (χαμηλότερη στη Δυτική Μακεδονία).

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις, βορειοδυτικοί άνεμοι 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία 15-25°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία 15-25°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία έως 26°C.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Λίγες νεφώσεις, τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 18-26°C.

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, θερμοκρασία 16-24°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με πιθανές βροχές, θερμοκρασία 14-23°C.

Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

Αίθριος καιρός σε Θράκη, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα δυτικά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή (19-25°C στις περισσότερες περιοχές).

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Τοπικές βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.