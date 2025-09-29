Κολυδάς: «Παρέλαση» χαμηλών από Ιταλία - Νέα κακοκαιρία με πολλές βροχές από την Πέμπτη

Άργησαν αλλά ήρθαν τελικά τα πρωτοβρόχια, ωστόσο ο βροχερός καιρός φαίνεται ότι δεν θα μας εγκαταλείψει μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Με την κακοκαιρία που επηρέασε τη χώρα το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, να απομακρύνεται σταδιακά, μια νέα κακοκαιρία αναμένεται να επισκεφτεί τη χώρα από τα δυτικά την ερχόμενη Πέμπτη (2/11), αυτή τη φορά με περισσότερες βροχές και στα ανατολικά τμήματα.

Όπως αναφέρει, σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, «με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά τα Κεντρικά και Βόρεια, καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο (περίπου καιρός του ‘Π’)».

«Τα χαμηλά που έρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν και τη χώρα μας με το πρώτο σύστημα να προκαλεί πολλές βροχές την ερxόμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

Την εβδομάδα από 6-13 Οκτωβρίου οι βροχές θα υποχωρήσουν, σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του ECMWF», τονίζει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ.