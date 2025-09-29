Κακοκαιρία: Τεράστια ποσά βροχής στα δυτικά - «Σχεδόν το νερό που πέφτει σε 4 Σεπτέμβρηδες»

Με την κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο σταδιακά να εξασθενεί και ένα νέο κύμα να αναμένεται από την ερχόμενη Πέμπτη (2/11), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εξέδωσε έναν απολογισμό του συνολικού ποσού βροχής που έπεσε στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Meteο, τα φαινόμενα απέφεραν μεγάλα ύψη υετού στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Στον χάρτη του Αστεροσκοπείου παρουσιάζεται η κατανομή του υετού έως τις 23:40 της Κυριακής (28/9) καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος υετού καταγράφηκε στη Ζάκυνθο (156,6 χιλιοστά) και ακολούθησαν ο Πύργος (88,8 χιλιοστά) και η Κυπαρισσία (82,2 χιλιοστά).

Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr

Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην σχετική εικόνα, υετός (>1 χιλιοστού) καταγράφηκε σε 293 από τους 544 ενεργούς σταθμούς της χώρας (ποσοστό περίπου 54%).

Σχολιάζοντας τις καταγραφές του Αστεροσκοπείου, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει ότι στη Ζάκυνθο «έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει σε 4 Σεπτέμβρηδες».