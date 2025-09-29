Ζάκυνθος: Σφοδρό το πέρασμα της κακοκαιρίας Rex - Η ΟΠΚΕ απεγκλώβισε 12 άτομα από τις Αλυκές

Με σφοδρότητα χτύπησε τη Ζάκυνθο η κακοκαιρία Rex. Σύμφωνα με το imerazante.gr, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, 12 άτομα - ένα εκ των οποίων αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα - εγκλωβίστηκαν στις Αλυκές το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου και χρειάστηκε η συνδρομή δυνάμεων της ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης για τη διάσωσή τους.

Από το απόγευμα της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ζακύνθου – Αλυκών μέχρι και τον Αλυκανά είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Η κακοκαιρία άφησε πίσω της πολλές ζημιές κυρίως στο οδικό δίκτυο αλλά και σε αγροτοκαλλιέργειες.



Προβλήματα στο αεροδρόμιο

Την ίδια ώρα, σκηνές ταλαιπωρίας και έντασης σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο του νησιού, όπου εκατοντάδες τουρίστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, η μειωμένη ορατότητα κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση των πτήσεων, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν δεκάδες δρομολόγια. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες κατήγγειλαν πως δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές ή τις αεροπορικές εταιρείες, με συνέπεια να φτάνουν κανονικά στο αεροδρόμιο, χωρίς να γνωρίζουν ότι τα σχέδιά τους είχαν ήδη ανατραπεί.

Imerazante.gr

Η έλλειψη συντονισμού προκάλεσε συνωστισμό στους χώρους του αερολιμένα, με πολλούς τουρίστες να καταφεύγουν σε υπόστεγα για να προστατευτούν από την έντονη βροχόπτωση, περιμένοντας επί ώρες να λάβουν νεότερες οδηγίες.

Η κατάσταση έως και αργά το βράδυ παρέμενε προβληματική με εκατοντάδες να βρίσκονται έξω από το αεροδρόμιο έχοντας σχηματίσει μεγάλες ουρές.